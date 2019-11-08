بعد غنائها حفل افتتاح أمم إفريقيا.. من هي نسمة محجوب

أحيت المطربة الشابة نسمة محجوب، قبل قليل، بمشاركة فريق شارموفرز، حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

لم تكن تلك المشاركة الأولى للمطربة الشابة في المسابقات الرياضية، بل بدأتها عام 2015 وذلك خلال حفل افتتاح بطولة الإسكواش الدولية للسيدات، التي أقيمت بالإسكندرية، في الفترة من 4 إلى 10 يونيو.

ونسمة محجوب صاحبة الـ 30 عام هي الفائزة في برنامج ستار أكاديمي بنسخته الثامنة.

المطربة الشابة خريجة الجامعة الأمريكية هي ابنة المخرج علاء محجوب ووالدتها مضيفة جوية.

عام 2013 كانت أول مشاركة في الدبلجة، وذلك من خلال مشاركتها في النسخة العربية لفيلم ديزني" ملكة الثلج "في دور "إلسا" وذلك من خلال المشاركة بالحوار والغناء.

شاركت مع المخرج جلال الشرقاوي عام 2014 بمسرحية "دنيا حببتي"، بطولة الفنان كمال أبو رية و الفنان رضا ادريس والفنان سيد جبر ومجموعه من طلاب المعهد .

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تزوجت نسمة أغسطس من العام الماضي من الموزع الموسيقي شادي الحلواني.

دربتها الدكتورة نيفين علوبة السوبرانو الشهيرة لسنوات طويلة أهلتها فيها للغناء الأوبرالى، الذى أتاح لها الفرصة للاشتراك فى الأوبرا "دايدو وإينياس" التى تم عرضها على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية والتى غنت فيها ومثلت دور البطولة.

حصلت على الجائزة الألمانية الشباب يعزف والمعروفة باسم "Jugend Musiziert" ومثلت مصر عدة مرات مرة فى الغناء الأجنبى ومرة فى التمثيل والاستعراض المسرحى وذلك عام 2009.

سافرت ألمانيا لدراسة الغناء والأداء المسرحى.

شاركت عام 2018 في غناء تتر مسلسل "ليالي أوجيني" للمخرج هاني خليفة، بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد.