يعد رجل الأعمال سميح ساويرس، حفل زفاف أسطوري لابنته تايا، من المقرر أن يبدأ اليوم ويستمر 3 أيام. وأكد مصدر لـ"هن" أن ساويرس، عمل على بناء قاعة مخصصة داخل أكبر فنادق مدينة الجونة، لتشهد حفل زفاف ابنته. وتابع أن حفل الزفاف والأكليل سيكون بكنيسة السيدة العذراء مريم، غد السبت، بالإضافة إلى تنظيم حفل عشاء كبير للمدعوين. وأشار إلى تواجد العديد من نجوم الفن والرياضة، ورجال الأعمال وبعض الشخصيات العامة في الحفل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يستمر 3 أيام.. حفل زفاف أسطوري لابنة سميح ساويرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.