بعد موقفه مع هيثم أحمد زكي.. إيمي طلعت زكريا تشكر نقيب الممثلين

تقدمت الفنانة إيمي، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، برسالة شكر للدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على المجهود الذي يبذله تجاه أعضاء النقابة، وموقفه في تشييع جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وكتبت إيمي، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، معلقة على صورة زكي: "الراجل شغال دينامو بجد ربنا يجازيك خير على كل حاجه حلوة بتعملها، مش بتلحق ترتاح كل يوم تفقد حد عزيز".

واستكملت: "وعارفة إنك مقصرتش ولا بتقصر، وكنت صاحب وعشرة عمر ودراسة ومعهد مع بابا مش علشان كده بس أنت فعلا إنسان خلوق يادكتور ويابخت نقابتنا بيك مفيش كبير أو صغير احتاجه وملقهوش وربنا يحفظك يارب".

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وكان قد تقدم زكي، بطلب للمحامي العام أمس، حتى يتسنى له التوقيع على استلام جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي، نجل الفنان أحمد ذكي، إذ إنه لم يكن أحد من أهله قد وصل وقت استلام الجثمان للصلاة على روحه.