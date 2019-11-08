الامارات | يسرا تحظى باحتفاء خاص من AAM

شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحظى باحتفاء خاص من AAM والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت جمعية أميركا للإعلام الخارجي (AAM) بالنجمة المصرية يسرا خلال حفل في واشنطن، استهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوي بقيم عالمية، ومن يقدرون قوة الإعلام في نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابي على المجتمع.
وقال مؤسس ورئيس الجمعية آرون لوبيل، إن «يسرا أيقونة في الشرق الأوسط وإلهام حقيقي لملايين من معجبيها، سواء من خلال عملها كممثلة على الشاشة أو تفانيها لأجل خدمة مجتمعها وخلق عالم أفضل؛ وتفخر AAM بتكريم الفنانة خلال حفل توزيع جوائزنا السنوي السابع بواشنطن».
من ناحيتها، قالت يسرا «فخورة بأن أكون ممثلة لبلدي والمجتمع العربي في جائزة بهذه القيمة والأهمية، وسعيدة جداً بالاحتفاء بأعمالي وتكريمي».
وهنأ عدد من الممثلين الأميركيين والعرب، النجمة المصرية، مشيرين إلى أنها صاحبة مسيرة تستحق الاحتفاء.
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