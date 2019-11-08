كوني على آخر موضة في شتاء 2020مع أحذية المخمل

بعد أسابيع قليلة ستبدأين بالتحضير لإطلالاتك الخريفية والبحث عن جديد الموضة لتقتنيه، وأنصحك أن تضيفي حذاء من المخمل على قائمة مشترياتك.



فقد برز المخمل بشكل كبير في أزياء خريف وشتاء2019/2020وانعكس بتصاميم أنثوية مبتكرة على الأحذية التي ارتدها العارضات معلناً أحذية المخمل موضة في هذا الموسم.



وذلك كما رأينا في أحذية جيفنشي المخمل ذوات الكعوب المطرزة، وأحذية دولتشي آند غابانا الأرجوانية، وأحذية المخمل من إميليو بوتشي بكعوبها الذهبية. قد يهمك ايضاً: عروض أزياء وجلسات تعليم مكياج وجديد تسريحات الشعر في موسم "مردف" سوار"لودو" الجديد مستوحًى من الأزياء الراقية ومرصّع بالأحجار الكريمة

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