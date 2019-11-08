جددي إطلالتك وامنحيها حيوية الكناري على طريقة نور الغندور

بإطلالة عصرية مميزة تجمع بين الأناقة والحيوية، نشرت الفنانة والفاشونيستا المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، صوراً لها في فستان أصفر كناري، وزهور صفراء صغيرة زينت خصلات شعرها.



ودائماً ما تحرص نور الغندور على ألا تحصر شخصيتها في أسلوب محدد من الموضة، لذلك تتنوع اختياراتها بشكل لافت. لكن هذه الإطلالة الجديدة، أضافت لها الغندور التي تتمتع ببشرة فاتحة بلمسة برونزية، لذا يناسبها الألوان الساطعة التي تعزز إشراقتها.

ولاق عليها الأصفر الكناري. خاصة أن الفستان من خامة الكتان، واسع ومنسدل من الأسفل، به أزرار وحزام في الوسط من نفس اللون ما زاد من بساطة وأناقة الفستان.

وعززت الغندور إطلالتها بزهور صغيرة جمعت خصلات شعرها أعلى أذنها. ونسقت معها صندال برونزي شفاف. واكتفت من الاكسسوارات بحلقان صغيرة وساعة فضية وأسوار فضي ناعم.

نور الغندور تكشف السبب الرئيسي لخضوعها لتجميل أنفها

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتألق فيها الغندور باللون الأصفر الكناري، فسبق أن نشرت صوراً لها بإطلالة شرقية فيها لمسات عصرية لافتة، حيث ارتدت فستان طويل أنيق من حرير الشيفون باللونين الأصفر والأبيض، بقصة الكم الواحد، ومحددة الخصر بحزام قماشي من نفس اللون.

وسبق أيضاً أن أطلت بفستان أصفر منسدل من خامة الستان، بشعر مموج واكسسوارات بسيطة وناعمة

وكانت نور الغندور قد خضعت مؤخراً لجراحة أخرى لتجميل أنفها حيث كانت غير راضية عن شكلها بعد جراحة سابقة، لأنها شعرت أن المسافة بينها وبين شفتيها أكبر من الطبيعي.