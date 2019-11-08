تعرفي على كيفية تطبيق المكياج "الموف" لتتألقي في السهرات

يتمتع المكياج الموف سواء للعيون او للشفاه بسحر خاص وجمال استثنائيّ لافت، فهو من الالوان التي تلفت الانظار جدّاً وتعطي المرأة التي تعتمده في مكياجها اطلالة فرحة وكلها حياة ونبض ولوك منتعش عصري وجذاب.

وكما تميّز المكياج الموف على صعيد مكياج العيون من خلال اختياره كلون اساسي للون الاي شدو القادر على منح المرأة نظرات جذابة وساحرة في كل المواسم خصوصاً في الاطلالات الخريفية والشتويّة وعلى الاعراس والمناسبات السعيدة والسهرات، فهو ايضاً قادر على منحك اطلالة مفعمة بالانوثة عند اختياره في مكياج الشفاه كلون للروج سواء السائل او الكريمي والمات ولا سيّما للشفاه الكبيرة التي ستصبح رائعة جدّاً باللون الموف خصوصاً الداكن منه.

في هذا المقال، الحصول على مكياج موف انستقرام الذي بات الاكثر رواجاً في الفترة الاخيرة ومن صيحات المكياج التي تلجأ اليه النساء والسيدات للحصول على اجمل وافخم واشيك اطلالة على الاطلاق.

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ماركات مكياج موف انستقرام لشفاه جذابة واطلالة جريئة

مكياج موف فاتح للعيون للمناسبات السعيدة

صور مكياج موف غامق للعيون والشفاه للسهرات

1- ماركات مكياج موف انستقرام لشفاه جذابة واطلالة جريئة

ارواج ANASTASIA BEVERLY HILLS الفخمة : ضمّت هذه المجموعة من الارواج الوان عدّة من الموف بدرجات مختلفة، من الداكنة والمتوسطة وصولاً الى تلك الفاتحة لتختاري منها الانسب اليك والى ذوقك ولون ملابسك ونوع المكياج الذي تودين تطبيقه، وتميزت بارواجها الموف السّائلة التي تغذي الشفاه وتعمل على ترطيبها ومنع التشققات والجفاف اضافة الى قدرتها على منحك شفاه جذابة جدّاً في كلّ المناسبات.

ديور Dior Addict Lacquer Plump العصرية : تميزت هذه المجموعة من ارواج ديور Dior بدرجات الالوان المختلفة والمتنوعة لترضي كافة الاذواق والمناسبات، فضمت الالوان الخفيفة وتلك القوية والمتوسطة والفاتحة والجريئة مع انواعها السائلة الفخمة, حتى انها تضمنت ايضاً الوان ممزوجة باللمعة والبريق لمكياج قوي للاعراس والمناسبات السعيدة. وتتميز هذه الارواج ايضاً بقدرتها على الصمود وبالتغطية المثالية الثابتة التي تمنحها للشفاه فهي تبقى بجمالها ودقة لونها لوقت طويل جدّاً من دون ان تتأثر بالطعام او المياه كونها تقاوم كل العوامل التي من شأنها تخريب ماكياج الشفاه واظهاره باهتاً.

روج KAT VON D الساحر : يمكنك الحصول على هذا الروج من سيفورا Sephora فهو يأتي بألوان موف مختلفة ومتعددة الدرجات وهو من الارواج السائلة التي لا تساهم فقط في ابراز جمال الشفاه بل ايضاً في ترطيبها وتغذيتها، كما انها ثابتة اللون اذ يبقى طوال الليل والسهرة من دون ان يتأثر ابداً ليمنحك الثقة باطلالتك في كل المناسبات. كما انه يأتي بتركيبة كريمية لينساب بسهولة على الشفاه عند التطبيق ومن شأنه ان يعمل على تكبيرها لاطلالة جذابة جدّاً.

2- مكياج موف فاتح للعيون للمناسبات السعيدة

عمل اللون الموف لمكياج العيون بكافة درجاته على منح المرأة اطلالة جذابة ومفعمة بالحياة والانوثة، خصوصاً انه يعدّ من الالوان الجريئة والجذابة والعصرية التي يمكن التحكم بقوّتها بسهولة تبعاً لنوع المكياج الذي تبحثين عنه، واذا كنت تفضلين مكياج موف فاتح اليك هذه الخطوات:

بداية قومي بتطبيق كريم اساس برجوا Bourjois أو أي فاونديشن من ماركة اخرى

تكون ذات جودة عالية يفضل ان يكون لونه اقرب الى المشمشي، بحيث تؤمن التغطية المثالية للبشرة وتعمد على توحيد لونها واخفاء الشواب والعيوب، بعدها انتقلي الى ترطيب بشرتك بالبرايمر، بعدها طبقي اللون الموف الفاتح على كامل الجفن، وتحت العينين ايضاً لمكياج سموكي فخم وذلك بواسطة فرشاة مزج الظلال، ومن ثم طبقي لون ظلال عيون عودي ناعم من دون تقويته والاكثار منه، واحرصي على رسم عينيك بالايلاينر لابراز جمالهما مع كحل اسود داخلهما.

ثم طبقي الماسكارا لتطويل وتكثيف الرموش، واختاري لون روج شفاه عنابي، او توتي، وضعي بلاش مشمشي قريب الى البرونزي من دون الاكثار منه لاعطاء الحياة قليلاً لخديك ووجهك.