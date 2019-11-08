الجلد بديلاً للفرو في تصميم المعاطف للشتاء 2020

إن كنت مهتمة بالموضة وترغبين في التعرف على الصيحات القادمة، والتي ستنتشر في كل مكان في الموسم المقبل، يكفي أن تلقي نظرة على الصيحات المشتركة التي ظهرت في الشوارع وعلى المدرجات خلال أسابيع الموضة العالمية.

ومع ذلك، فإن التعرف على الاتجاهات التي يُفترض الانتباه إليها والتي سيتم تجاهلها بالكامل أمر صعب، كما أنها مهارة لا يمتلكها سوى خبير موضة متمكّن في الميدان.

لكن أحيانا قد تصادفين بعض الاتجاهات التي لا يمكن تجاهلها، وقد قدم المصممون العالميون خلال أسبوع الموضة في ميلانو دليلاً ملموسًا على قطعة واحدة لا يُمكن الاستغناء عنها في خزانة كل عاشقة للموضة في الربيع المقبل.

هذه القطعة هي المعطف الجلدي، وكما قد يتوقع المرء في ميلانو التي تشتهر بهوسها بالحرفية العالية، حاول كل مصمم تقديم القطعة بأفضل تصميم استثنائي.



من جهتها، قدّمت برادا المعطف الجلدي الأسود اللامع بصورة ظلية بسيطة وجذابة في الوقت نفسه، أما ماكس مارا فقدمت القطعة كجزء من خزانة المرأة القوية، وقدمتها بأحجام كبيرة وألوان داكنة كالزيتوني.

في فندي، أتى المعطف الجلدي بطابع عسكري عملي، وتميز بجيوب ضخمة، وقدمت دوناتيلا فيرساتشي القطعة الجذابة بألوان نابضة بالحياة، وأخرى بظلال من أحمر الشفاه والأصفر.

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كما انضمت رقم 21 ومارني إلى المنافسة، وقدمت الأولى معطفها بقماش الفينيل الأسود اللامع والأخيرة استخدمت في صناعتها أهدابا من جلد الغزال المصبوغ.

لكن لِمَ تم استخدام الكثير من الجلود؟ بعض الأنباء التي تفيد بأنّ العلامتين الإيطاليتين غوتشي وفيرساتشي لن تدرجا أي قطع من الفرو في مجموعاتهما الجديدة، فيمكن أن يصبح معطف الجلد بديل معطف الفرو خلال عام 2020، كما أنها خطوة في اتجاه جديد لعاصمة الموضة التي تشتهر بأزياء الفرو.

والجدير بالذكر أن هذه الصيحة التي سيطرت على مجموعات الربيع القادم ملائمة أيضا لخزانة ملابس أزياء الشتاء.

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