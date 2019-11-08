أبرز اسباب سواد الشفايف وعلاجها بخطوات بسيطة

ان ابرز اسباب سواد الشفايف وعلاجها هو من الامور التي تبحثين عنها لتحصلي على شفايف جذابة بخطوات بسيطة

1- اسباب سواد الشفايف:

العوامل الوراثية والجينية من شأنها ان تؤثر على لون شفاهك وجمالها.

خلال فترة الحمل او مرحلة انقطاع الطمث او الخضوع لاي علاج هرموني من شأنه ان يؤدي الى تغييرات بلون الشفايف.

ان تناول بعض الادوية ان تؤدي الى تصبغات في الشفايف وخصوصاً في حال تناول ادوية منع الحمل.

التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة من شأنه ان يؤدي الى تغييرات في لون الشفاه.

ان عدم شرب كميات كافية من الماء من شأنه ان يؤدي الى جفاف الشفايف وبالتالي تغييرات في لونها.

التدخين وبكميات كبيرة هو من الاسباب الاكثر شيوعاً لتغير لون الشفاه واسودادها.

الكافيين يؤثر على لون الشفايف واسودادها لذلك، فان شرب كميات كبيرة من القهوة والشاي سيؤثر على لون شفاهك.

2- علاج سواد الشفايف:

احرصي على الابتعاد عن كل الاسباب التي ذكرناها والتي يمكن ان تتسبب في سواد الشفايف واحرصي على استعمال كريم الشفايف الواقي من اشعة الشمس.

احرصي على شرب كميات كبيرة من الماء خلال اليوم.

ترطيب الشفاه بشكل مستمر خلال اليوم بالفازلين او الجليسرين او مرطب الشفاه.

احرصي على اختيار مستحضرات المكياج من الماركات العالمية بنوعية جيدة لا تؤثر بطريقة سلبية على شفاهك وبشرتك.

يمكنك ان تعمدي الى بعض الخلطات الطبيعية التي تساعدك على تقشير الشفايف والتخلص من سوادها.

إذاً، بهذه الطريقة ستتمكنين من التخلص من سواد الشفايف، وكذلك ان سواد البشرة يمكن ان يكون من الامور التي تزعج ك لذلك، اعتمدي على بعض الخلطات الطبيعية التي تخلصك من اسمرار البشرة سريعاً.

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