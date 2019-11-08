تعرفي علي حقيبة ديور المفضلة لدي مشاهير العرب

يعتبر بيت أزياء Dior من أكثر العلامات التي تعلم جيداً ما تريدة السيدات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحقائب اليد مثل الحقيبة التي يطلق عليها أسم saddle bag فبعد أن تم إطلاقها عام 1999 وأنتشرت بكثرة في ذاك الوقت، ثم تم إعادة إنتاجها مرة أخري بشكل عصري وخامات أكثر، فهي حقائب مستوحاة من شكل السرج الخاص بالخيل، ومنذ أن تم إعادة إنتاج هذة الحقائب أصبحت من أكثر الأستايلات المفضلة لدي المشاهير وخصوصاً مشاهير العرب، آتينا لكِ مجموعة من المشاهير اللائي عتمدن علي حقيبة ديور saddle bag في معظم اطلالتهن.



فوزازا

أرتدت فوزازا حقيبة ديور saddle بلون أسود من الجلد مع فستان أبيض مزين بتوب باللون الأبيض والأسود مع حذاء باللون الأبيض.



هالا

أما the hala فقد أضافة حقيبة ديور بالطباعة الشهيرة بشكل أحرف ديور باللون الأسود والرمادي مع فستان من قماش الستان باللون البنفسجي و حذاء عريض من القطيفة بنفس اللون.

أليس عبد العزيز

أما الفاشونستا اللبنانية Alice فقد أختارت لوك بسيط لتضيف له حقيبة ديور saddle باللون البينك الفاتح من قماش الستان الذي أكمل مظهرها الرائع المكون من تنورة ستان باللون الوردي المشمشي وبلوزة بسيطة باللون الأبيض.



لوجين عمران

أضافت لوجين عمران حقيبة ديور أيضاً باللون الأسود من الجلد الي مظهرها الكاجول المكون من قميص أبيض وبنطال أسود وحذاء رياضي باللون الأبيض.

أية فيصل

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أرتدت أية فيصل حقيبة ديور مع مظهر بسيط وعملي يتكون من فستان أبيض يصل الي الكاحل أضافت له جاكيت جينز.

ديما الأسدي

بمظهر مختلف حملت ديما الأسدي حقيبة ديور باللون البينك مع شميز باللون الزيتي بأكمام ضخمة وبنطال باللون الأسود.

مرام زبيدة

بمظهر أنثوي صيفي أرتدت مرام زبيدة حقيبة ديور مع فستان أبيض قصير، ومع مظهر شتوي أخر أضافت حقيبة ديور مع معطف فرو باللون الأبيض.

تمارا

بمظهر شبابي أرتدت تمارا حقيبة ديور saddle باللون الأسود مزين بورود ملونة مع مظهر عفوي باللون البيج مكون من توب أبيض مع قميص مقلم بألوان متعددة وبنطال باللون البيج وحذاء رياضي.

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