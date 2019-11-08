عطر "عود فور غرايتنس" لإطلالة مميزة

مستمدًّا كماله وطاقته من موارد علم الهندسة الروحانية، يبعث عطر "عود فور غرايتنس" (Oud For Greatness) قوّة الطبيعة، يقظة العظمة. نادراً ما يتمّ التعامل بإتقان مع الجوهر الطبيعي لخشب العود وبعظمة (وقسوة) في هذه المعادلة الجريئة حيث بالكاد يبرز تأثير الباتشولي أو المسك وكأنّه رفض قاطع لأي تشتّت يستهدف الحواس.

تمّت معالجة ملمس العود بشكل طبيعي ومدروس من قبل المبتكر بطريقة منعشة (الخزامى) ومعزّزة بالتوابل (جوز الطيب، الزعفران).

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