تعرفي علي طرق إزالة الرؤوس السوداء بخلطات ببساطة

خلطة الطماطم: بات من المعروف ان للطماطم فوائد كثيرة على البشرة ومن هذه الفوائد انها تساعد بالتخلص من الرؤوس السوداء لأنها تساعد على تجفيفهم، ولازلة هذه الرؤوس يجب اتباع هذه الطريقة والخطوات:

قومي بتقشير حبة من الطماطم واهرسيها جيداً.

ضعي هذا الهريس على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء.

ضعي هذا الخليط قبل النوم واتركيه طوال الليل.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ في الصباح الاتي.

خلطة العسل والقرفة: لا شك ان للقرفة والعسل فوائد لا تُعد ولا تُحصى للعناية بالبشرة والاهتمام بها، لكن من الجدير بفت النظر على ان كثرة استخدام القرفة من الممكن ان يسبب بتهيج البشرة لمفاجئ، وللتخلص من الرؤوس السوداء من المُفضل اتباع هذه الطريقة:

ابدئي بخلط ملعقة كبيرة من العسل مع 3 ملاعق كبيرة من القرفة.

امزجي هذه المكونات جيداً للحصول على مزيج متماسك.

طبقي هذه الخلطة على الرؤوس السوداء الموجودة في الوجه.

اتركي هذا المزيج لمدة ساعة على الاقل.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وضعي على قطنة صغيرة القليل من ماء الورد وامسحي بها بشرتك.

خلطة قشور البرتقال: للبرتقال عدة استعمالات في مجال العناية بالبشرة والجسم، ومن اهم استعمالاته انه يساعد على الحصول على بشرة خالية من الشوائب وخالية من الرؤوس السوداء، إليك الطريقة:

اطحني قشور البرتقال غي وعاء نظيف.

اضيفي القليل من الحليب والكريم.

اخلطي هذه المكونات جيداً للحصول على معجون.

ضهي هذا المعجون على وجهك وافركيه جيداً لمدة 10 دقائق.

ازيلي هذا المعجون بالماء الفاتر وكرري هذه العملية اكثر من مرة في الاسبوع.

خلطة الفراولة: تساعد الفراولة في تسكير المسام الكبيرة في الوجه وتقشيره طبيعياً كما وتلعب دور كبير في التخلص من الرؤوس السوداء بهذه الطريقة:

ابدئي اولا بهرس الفراولة جيداً.

اضيفي نصف ملعقة من عصير الليمون والعسل.

امزجي هذه المكونات جيدً لتحصلي على معجون خشن.

ضعي هذه الخلطة على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد وكرري هذه الطرية لبضعة ايام.

خلطة الخل والنشا: يحتوي النشا على فيتامين أ الذي يعمل على تفتيح البشرة والتخفيف من البقع الداكنة فيها وخاصان تم استعماله مع الخل، كما ويساعد بازالة الرؤوس السوداء بهذه الطريقة:

ضعي في وعاء صغير القليل من النشا والخل.

اخلطي جيداً للحصول على مزيج ثقيل.

ضعي هذه الخلطة على النطقة التي يوجد في الرؤوس.

اتركي المزيج الى ان يجف وافركيه جيداً.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

تعاني النساء من الكثير من مشاكل البشرة واهمها الهالات السوداء، تعرفي على طريقة التخلص من الهالات السوداء لتحصلي على بشرة خالية من العيوب

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