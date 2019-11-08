تعرفي على اتيكيت "الانوثة"وطرق التعامل مع الآخرين

لان المراة والانوثة مرادفان، من المهم ان تتطلعي على اتيكيت الانوثة وكل ما يعززها ويزيد اعجابك بنفسك اولا ثم اعجاب الاخرين بك لاحقا، للحصول على شخصية مثالية . قد تظنين ان هناك فقط اتيكيت الورد، واتيكيت المكياج، واتيكيت المصعد، ولكن قد تجهلين ان حتى انوثتك لها قواعدها الاجتماعية!



قواعد اتيكيت الانوثة متشعبة جدا، وتتضمن الكثير من العناوين:

من اجل تعزيز الانوثة يجب اولا ان تعملي على شخصيتك الداخلية، من خلال التحلي بالثقة بالنفس، والتعامل، والتحكم في الغضب وردود الافعال، من المهم ان تعمل المراة على الشخصية المحببة واللطيفة في التعامل مع الاخرين، اضافة الى الاهتمام بالمعايير الاخلاقية العالية من دون نسيان الصدق والتفهم.

من الشخصية الداخلية الى المظهر الخارجي، حيث يجب ان تهتمي بإطلالتك الانيقة، من ناحية اختيار الملابس التي تناسب شكل جسمك ولون بشرتك ، الى جانب اهمية نظافتها وكيّها جيداً.

بعد اناقة اللباس، يحين دور المكياج والشعر، يجب اختيار التسريحة والقصة واللون المناسبين لشكل وجهك وطول عنقك، اما المكياج فيجب ان يكون مناسبا لك ومتلائمة مع المناسبة التي تحضرينها. ولا تنسي اهمية العناية بالبشرة والعطور.

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يمكن لاتيكيت المائدة ان يكون هو ايضا جزءا من اتيكيت الانوثة، فمن المهم معرفة اصول اللياقة الاجتماعية التي تتعلق بتناول الطعام وكيفية استعمال ادواته.

ولاننا حريصات على تقديم المزيد من النصائح لك، اعرفي حيل مكياج تعزز الأنوثة.

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