8 موديلات حذاء هايكينج تساعدكِ في المشي براحة مطلقة

المشي في الطبيعة يمدّ الجسم بمنافع عدّة، مثل التخفيف من التوتر، التخلّص من الضغوط اليوميّة وغيرها... لذلك، اجعلي من رياضة هايكينج إحدى هواياتكِ المفضّلة! لكن مهلاً، قبل الإنطلاق إلى رحلة هايكينج المقبلة، احرصي على ارتداء التصاميم المخصّصة لهذه الرياضة مثل السروال المناسب، القميص الملائم وحتّى الحذاء الصائب. القطعة الأخيرة تلعب دوراً مهمّاً في تحيسن أداءكِ أثناء ممارسة رياضة المشي في الطبيعة، لذلك من الضروري انتعال حذاء مخصّص للهايكينج. في هذا المقال سنقدّم لكِ 8 موديلات حذاء هايكينج لممارسة رياضة المشي من دون أي عائق. لكن قبل هذا، سنكشف لكِ عن الخصائص التي عليكِ أخذها في عين الإعتبار قبل شراء حذاء هايكينج.

طول حذاء هايكينج

تجدين حذاء هايكينج يصل إلى ما تحت حدود الكاحل أو فوق هذه المنطقة بقليل؛ حذاء الهايكينج القصير مناسب لكلّ أنواع المسارات. أمّا حذاء الهايكينج الذي يصل إلى فوق حدود الكاحل فهو مناسب جدّاً لتثبيت كاحلكِ بهدف حمايته من المسارات المتعرّجة كثيراً. كما أنّها ملائم لكِ إن كنتِ تريدين ممارسة رياضة هايكينج وسط أجواء مناخيّة باردة وعاصفة.

نعل حذاء هايكينج

بالنسبة إلى نعل حذاء هايكينج، فهو يأتي بتركيبة سميكة وذلك لحماية الأقدام من التعرّجات التي تسود مسار الهايكينج مثل الأحجار الكبيرة، جذوع الأشجار، الأوراق وغيرها... كما من الجدير ذكره أن وزن النعل لا يجب أن يكون ثقيلاً وذلك بهدف عدم منعكِ من المشي جيّداً.

قماش حذاء هايكينج

احرصي على اختيار حذاء هايكينج مضاد للمياه وذلك لكي لا تتبلّل أقدامكِ في حال كان الطقس ماطراً أو في حال المشي على أرضية رطبة.

8 موديلات حذاء هايكينج للممارسة رياضة المشي من دون أي عائق

في ما يلي، اخترنا لكِ 8 أحذية هايكينج بموديلات مختلفة، اختاري منها الأنسب لكِ! أضيفي لمسة ستايلش إلى إطلالتكِ من خلال انتعال حذاء هايكينج يتميّز بنفحة مرحة مثل التفصيل المعدني؛ استوحي من كل من حذاء Priemata وRoa.

كما يمكنكِ أن تختاري حذاء يسوده الفرو في حال أردتِ ممارسة الهايكينج وسط أجواء باردة تماماً كموديل Moncler. أمّا حذاء Ganni فهو مناسب لكِ إن كنتِ تريدين ممارسة رياضة المشي في الطبيعة بطقس حارّ وذلك بفضل التفريغات التي يتميّز بها عند الجوانب.

لكي تتميّزي بإطلالة تتماشى جدّاً مع الأجواء الطبيعيّة، فلا تتردّدي في انتعال حذاء هايكينج مستوحى من ألوان الطبيعية مثل حذاء Diemme وحذاء Burberry. أمّا إن كنتِ تبحثين عن ألوان حذاء هايكينج ملفتة، فاختاري إذاً ما بين موديلي Salomon أو The North Face.

حذاء هايكينج

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