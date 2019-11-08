نصائح لتفادي تأثير التجارب السيئة على نفسية طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتبر الألم جزء من الحياة بشكل عام، ولا يمكن لأحد أن يتجنبه طيلة العمر وما علينا إلا التقبل والتصالح مع الأمور المختلفة.

البساطة ومحاولة تقبل الألمليس سهلًا دائمًا لكبار السن، ويزداد صعوبة مع الأطفال إذ يحتاج الوالدين لبذل مجهود كبير مع أبنائها بشكل فعال ومناسب في حال تعرضهم لتجارب سيئة وذلك حفاظًا على صحتهم النفسية، وتجنب الإحباط وربما الانهيار العصبي.

_تهدئة الأعصاب

يمكن أن يمر طفلك بتجربة صعبة يتعرض خلالها للرفض من الآخرين، مثل عدم قبوله في فريق المدرسة الرياضي، أو غير ذلك من المواقف الثقيلة نفسيًا عليه.

حينها ساعدي طفلك على التخلص من العصبية والمشاعر السلبية في بداية الأمر، مع ضرورة توجيه أفكاره نحو أحاسيس مختلفة غير سلبية.

يمكنك استخدام طرق مختلفة لتهدئة أعصابه مثل وضع مكعب ثلج في يديه، أو القيام بتمارين التنفس عن طريق البطن، ولا تنس الإشادة بالمجهود الذي بذله

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_تحليل الموقف

بعد تهدئة طفلك، عليك التحدث معه في الموقف، وشجعه دائمًا على تحمل الفشل، وركز على مناقشة السلوك وأفكاره بدلًا من التركيز على المشاعر السلبية.

وجه لطفلك أسئلة مثل، ماذا حدث ولماذا تعتقد أن هذا الأمر حدث؟ لتسمح له بشرح الموقف وتفسيره من وجهة نظره.

_تجارب مشابهة

احكى له مواقف رفض مشابهة تعرضت لها شخصيًا وكيف تعاملت معها وكذلك نماذج للأشخاص آخرين.

هذه الحكايات تساعد طفلك على التعامل مع الرفض بسلام، وإدراك أن الفشل جزء طبيعي من الحياة.

_قدم البديل

إذا فشل طفلك في تجربة ما، فكر معه في بدائل جديدة وناقشا مميزاته سويًا.

_طريقته الخاصة

ساعد ابنك في العثور على طريقته الخاصة للتغلب على الرفض، من خلال التفكير في أكثر من حل للمشكلة.