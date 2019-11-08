تحلم بالعيش في إيطاليا؟.. مدينة تقدم منازل مجاناً مقابل الاستقرار فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أعلنت مدينة كاماراتا الإيطالية عن تقديم منازل مجاناً من دون أي مقابل مادي لزوارها من أجل جذب سكان جدد وإحياء ثرواتها، وفقاً لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقدمت مدينة كاماراتا هذا العرض لزائريها؛ لأن سكانها الأصليين هاجروا إلى مدن أخرى، مما نتج عن ذلك وجود أكثر من 100 منزل مهجور.

أقنع عمدة مدينة كاماراتا فينتشنزو جيامبرون، المالكين السابقين لهذه المباني بنقل ملكيتها من أجل بث حياه وروح جديدة إلى المدينة.

وقال "جيامبرون" خلال حواره لـ CNN Travel: 'لا أستطيع الوقوف لرؤية هذا المدينة التاريخية القديمة والرائعة فارغًة وتحولها إلى خراب، هذا يؤلمني". لذا يجب نقل ملكية تلك المنازل إلى وافدين جدد بشروط خاصة".

ومن أبرز تلك الشروط:

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- لمنح منازل لزوارها يجب تجديد منزلهم الجديد التى يحصلون عليه خلال ثلاث سنوات.

- تقديم خطة كاملة حول كيفية تجديد المنزل، بالإضافة إلى إيداع 5000 يورو أي حوالي4،320 جنيهًا إسترليني كمبلغ تأميني قابل للاسترداد عند الانتهاء من تجديد المنزل.

- الأزواج الصغار في السن وأطفالهم لديهم الأولوية للقبول في المدينة، بينما سيحصل الأزواج الذين ينتقلون إلى هناك بهدف إنشاء عائلة وإنجاب الأطفال على مبلغ ألف يورو إضافي.

تتمتع مدينة كاماراتا الإيطالية بمناظر طبيعية خلابة، فهي تطل على جبل إتنا، وتحيط بها حقول خضراء، فيما يؤكد جيامبرون، وتتميز البلدة تتكون البلدة نفسها من مساكن حجرية ذات ألوان مبهجة منها الحمراء

تشتهر مدينة كاماراتا بكرم ضيافتها، وهو ما يعني أن السكان الجدد سيلقون ترحيباً كبيراً، مشدداً على أن وصول سكان جدد للمدينة يعني إنعاش الاقتصاد المحلي وتغيير الأفكار والابتكار فيها ويمكنهم بدء ثورة اقتصادية في المدينة.

يهدف مشروع Case a 1 Euro إلى إعادة إحياء القرى الإيطالية غير المحببة وتشجيع السكان على العودة بعد الهجرة إلى مدن أخرى الأكثر تطوراً.