نصائح للاستفادة من تخفيضات "البلاك فرايداي" عند التسوق أون لاين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعد يوم الجمعة السوداء أكثر أيام التسوق إثارة للجدل كل عام، بسبب فوضى المتسوقون المصطفين بالآلاف أمام منافذ بيع العلامات التجارية الشهيرة للاستفادة من التخفيضات الهائلة المقدمة على المنتجات، بداية من أدوات التجميل وحتى الأجهزة الإلكترونية والأثاث المنزلي.

وبدأت مناسبة الجمعة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية منذ خمسينات القرن الماضي، إلا أن اليوم اكتسب شهرة منذ الثمانينات، وازدادت شعبية بعد افتتاح شركة أمازون التي قدمت عروضها لعدد كبير من دول العالم من خلال موقعها الالكتروني في 2010.

يوافق هذا اليوم أول جمعة تالية لعيد الشكر، الموافق هذا العام 29 نوفمبر. ويعتبر مفتاح الاستفادة من هذا اليوم هو الاستعداد الجيد وتحديد قائمة قبل البدء في عملية الشراء، ذلك للحصول على أفضل العروض.

-أون لاين

إذا أردت الاستفادة من عروض البلاك فرايدي من خلال مواقع التجارة الالكترونية، عليك تسجيل حساب في الموقع قبل Black Friday” وذلك تسهيلًا لعدم ادخال التفاصيل أكثر من مرة أثناء البحث.

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سجل الإيميل الخاص بك في مواقع العلامات التجارية التي ترغب في الشراء منها، حتى تحصل على العروض الجديدة أولًا بأول.

-استرجاع الأموال

حاول التركيز في العروض جيدًا، فهناك بعض التجار يسمحون باسترداد الأموال في حالة عدم رضاء العميل والبعض الأخر يرفض ذلك، لذا اقرأ العروض جيدًا.

-أفضل العروض

تظهر أفضل العروض على موقع أمازون، بما فيها أجهزة إيكو، وكيندل، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا كبيرًا هذا العام.

وتوقع الموقع البريطاني أن تشهد أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة من نوع و iPhone XR و Samsung Galaxy S9.