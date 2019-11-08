في عيد ميلاده الـ73.. تعرف على "النص الحلو" في حياة محيي إسماعيل

"كانت بتثق فيا عشان بصلي".. محيي إسماعيل يروي قصة زواجه

الحب على طريقة محيي إسماعيل: "حبيبتي قالت لي يا شحات.. فقلت لها برافو عرفتي منين"

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يوافق اليوم، 8 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان والممثل المصري محيي إسماعيل، الذي اشتهر بدور المريض النفسي في الأفلام المصرية، لما له من قدرة على تقمص هذه الحالات بشكل كبير.

وبهذه المناسبة تستعرض "هن" أهم المعلومات عن "النص الحلو" في حياة محيي إسماعيل، والتي قد لا يعرفها الكثيرون.

دائمًا ما يصف نجم السيكودراما وقيصر الفن، محيي إسماعيل، المرأة بأنها أعظم ما في الوجود، حيث تحدث عن الحب قائلًا: "الحب كضربة الشمس، الحب ليس واقعا، الحب خيال"، خلال حوار تلفزيوني سابق له.

وتتصدر "المرأة" دومًا حديث قيصر السينما، خلال حواراته الإعلامية، بخاصة أنه وصف نفسه بالشخص المُحب الذي يبحث عن الحُب دائما، ويحب كلما سنحت له الفرصة، قائلًا خلال حوار سابق له، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا": "أنا لما بحب بتجنن، أنا حبيت كتير جدا، وطول ما أنا عايش بحب".

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وتعد أشهر قصص حُب محي إسماعيل، هي قصة حبه لسيدة ألمانية، الذي ظل يحبها لمدة 40 عامًا، منذ شبابه، قائلا، "أنا حبيتها 40 سنة، مكنتش لسة مثلت ولا اتعرفت، وفضلت أحبها لحد ما اتوفت منذ عدة أعوام، ولسة بعيط عليها لحد دلوقتي".

وتابع: "سافرت وراحت وجت، وأنا اتجوزت سيدة مصرية، وفضلت أحبها برده".

وعن بداية معرفته بها، أوضح "إسماعيل" خلال الحوار، قائلا، "كنت لسة جاي من بلدنا ومش معايا فلوس، شوفتها في نادي الجزيرة، حبيت أتعرف عليها فقولت للجرسون حسابها عندي وأنا مش معايا فلوس أصلا، لاقيتها بتقولي "حساب إيه يا شحات"، رديت قولتلها برافو عرفتي منين، ومن هنا عرفنا بعض".

وعن طريقة حبه للسيدات، قال الفنان، "لما بحب بكتب شعر للي بحبها، وبركع تحت رجليها، لأن الحب ده ذوبان، وأنا بغير وممكن أقتل اللي يبص للي بحبها".

قصة زواج محيي اسماعيل

روي محيي إسماعيل قصة زواجه، حيث تزوج في عُمر الـ 50، وعاش العديد من قصص الحب طيلة حياته، بكى ومرض عقب وفاة زوجته التي عاش معها 10 سنوات فقط، لم يفكر في الإنجاب، ولم تسيطر عليه مشاعر الأبوة قط.

وبحسب ما تحدث عنها من خلال حواراته التلفزيونية، قال: تزوجت في عُمر الـ 50 وعمري ما فكرت في الإنجاب، وأضاف: "اتجوزت كبير، لأن الجواز في السن الصغير بيضيع الموهبة، وعشنا مع بعض 10 سنين قبل ما تموت متأثرة بالمرض".

وعن شعوره تجاه الإنجاب، قال، "هذا الإحساس لا أعرفه، ولا فكرت إني أخلف".

وعن معاملته لزوجته، قال الفنان خلال الحوار، "كنا بنثق في بعض، وهي كانت واثقة فيا لأني بصلي، وعمري ما سبت فرض، والراجل في العموم لازم يراعي ربنا في اللي معاه وفي مراته".

"بكيت ومرضت على موت زوجتي" بعيون ملأتها الدموع، تحدث قيصر السينما عن زوجته عقب رحيلها، خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب، مؤكدًا أنها تعد من أواخر المرات التي بكى فيها بسبب الحُب والفقدان، قائلا: "لما ماتت عيطت، ومرضت وسافرت كندا اتعالجت 3 شهور".