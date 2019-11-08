حورية تطلب الطلاق: مسميني عند أصحابه البنات "الغراب"

"زوجي عينه زايغة ويعشق النساء"، قالتها "حورية ع"، 22 سنة، أمام محكمة الأسرة بشبرا الخيمة في الدعوى رقم 908 لسنة 2019، طالبة الطلاق من زوجها "علاء م"، بسبب علاقاته المشبوهة وحب للنساء وزواجه العرفي.

وروت حورية أزمتها مع زوجها، قائلة: "تزوجت زواجا تقليديا من مهندس تقدم لخطبتي وفترة الخطوبة كانت قصيرة، فلم أستطع اكتشاف عيوبه وأهمها حبه الشديد للعلاقات النسائية، وأن لديه صداقات وعلاقات نسائية كثيرة حتى بلغ الأمر بأن يطلق عليّ لقب (الغراب) بينهم، كما أنه تزوج إحداهن عرفيا".

وتابعت: "اكتشفت أن عينه زائغة من يوم الصباحية، عندما جاءت مجموعة صديقات للمباركة لي على الزفاف حيث دخلت المطبخ لإعداد واجب الضيافة، وتركته معهن لأسمع ضحكات ونكات وأصوات عالية خلال حديثه معهن، وقالت لي إحداهن: يا بختك بيه فرفوش".

Advertisements

وأضافت: "في إحدى المرات ذهبنا لشراء بعض الملابس، تأكدت من ظنوني نحوه وأنه يعشق النساء، حيث وجدته يغازل كل الفتيات في المجل حتى البائعة، وتشاجرنا عند عودتنا للمنزل ولكنه لم يعيرني أي اهتمام".

واصلت "حورية" حديثها عن معانتها مع زوجها، متطرقة إلى أحد المواقف عندما ذهبا معا إلى السينما، وهناك تعرف على إحداهن، حيث وجدته معها يأكلان الفيشار.

وتابعت: "في إحدى المرات ذهب للحمام ورن هاتفه فرديت على المكالمة، فوجدت سيدة تقول: رد يا حبيبي في إيه هي الغراب، هستناك في شقتي النهاردة، وعندما تتبعته وجدته متزوج عرفيا منها".