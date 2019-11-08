فيديو.. مصطفى قمر: زوجتي مصدر طاقتي الإيجابية

"مصدر طاقة إيجابية بالنسبة ليا"، هكذا عبر الفنان مصطفى قمر، عن الدعم الذي يجده من زوجته الثانية غادة رزق، فهي السر وراء حركة النشاط الفني التي يعيشها حاليًا، بعدما طرح أغنيات جديدة من ألبومه "ضحكت ليا".

فخلال لقائه مع برنامج "إنسايدر بالعربي" المذاع على قناة "دبي"، قال: "إحنا اتجوزنا من 4 سنين.. ومن أول يوم عرفتها فيه وهي بتدفعني للأمام.. وإني مكسلش.. دايمًا تقولي خلي عندك طاقة إيجابية.. وخلي دايمًا الباور موجود".

انفصال مصطفى قمر عن زوجته الأولى

وغادة رزق هي الزوجة الثانية للمطرب مصطفى قمر، بعد انفصاله عن طليقته غادة عيسى، بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا، ولديهما ولدان تيام وإياد.

ويذكر أن مصطفى قمر، أعلن الانتهاء من فكرة الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، الذي شارك في بطولته في العام 2005.