موديلات فساتين سهرة لصاحبة الأسلوب المتحفّظ والمحجبة

إذا كنتِ تعتقدين أن المرأة صاحبة الأسلوب المتحفّظ والمحجبة خياراتها محدودة أمام فساتين السهرة، فأنتِ مخطئة! من المعلوم، أن إنتشار الموضة المتحفّظة من حول العالم بات واسعاً. قي المقال أدناه، سنقدّم لكِ موديلات فساتين سهرة من موضة خريف وشتاء 2019-2020، تتناسب مع أسلوب كل مرأة.

فستان سهرة لصاحبة الأسلوب الكلاسيكي

إذا كنتِ من صاحبات الأسلوب الكلاسيكي، فما عليكِ سوى اختيار الفساتين التي ترتكز على القصّات والتفاصيل أكثر من التطريزات. يمكنكِ تزيين فستان السهرة مثلاً بحزام بسيط لكسر الروتين وإبعاد الملل عن إطلالتكِ، كما ويمكنكِ اختيار فستان مرفق بكشاكس ناعمة. اختاريها مصنوعة من الحرير، الساتان أو الكريب لتتمتّعي بإطلالة كلاسيكية وأنيقة بامتياز. نسّقي فستان السهرة الكلاسيكي مع أكسسوارات بارزة وانتعلي الأحذية المنمّقة. استوحي من فساتين كل من Preen Line وAlexis Mabile وZara.

فستان سهرةفستان سهرة Preen Line من Net-a-porter

فستان سهرةفستان سهرة Alexis Mabille من Net-a-porter

فستان سهرةفستان سهرة من Zara



فستان سهرة لصاحبة الأسلوب الرومانسي

الفساتين المنسدلة، الواسعة والمطبّعة بنقشة الورود، هي الأنسب لصاحبة الأسلوب الرومانسي. هذه الفساتين تحاكي أنوثتكِ وتبرز جاذبيتكِ قي الوقت عينه. إضافة إلى ذلك، اختاري الفساتين المصنوعة من الحرير أو الكريب ونسّقيها مع أقراط ناعمة وحذاء بسيط ذي لون واحد. لإطلالة رومانسية، اختاري فستان شبيه بموديل Dolce&Gabbana وGiambattista Valli وErdem.

فستان سهرة لصاحبة الأسلوب العصري

إذا كنتِ من صاحبات الأسلوب العصري، فما عليكِ سوى اختيار فساتين سهرة متميّزة بقصاتها المبتكرة، بألوانها القويّة وبنقشاتها. تسّوقي تصميم شبيه بموديل فستان Gucci، سواء لقماشه الفضّي شديد اللمعان، الرائج أم لعملية المزج بين القماش ذات الطيات الرفيعة مع القماش المنسدل. لإطلالة مواكبة للموضة، اختاري فساتين مطبّعة أيضاً، مثل نقشة الورود الكبيرة ونقشة الألوان المطبّعة والمعروفة أيضاً بالـTie-Dye. استوحي من فستان كل من Sies Marjan وRichard Quinn.

فستان سهرة لصاحبة الأسلوب المنمّق

إذا كنتِ تنتمين لهذا الأسلوب، اختاري الفساتين المطرّزة وتلك الرصّعة بالحبيبات البرّاقة وتمتّعي بلوك بعيد عن الملل والروتين. يمكنكِ اختيار الفساتين المطرّزة بالكامل أو المزيّنة بشكل خفيف. لتتمتّعي بلوك أنيق، اعتمدي الأكسسوارات الناعمة وقومي برفع شعركِ. بالنسبة للحذاء، فالألوان الحيادية مثل النود والأسود هي الأنسب مع التصاميم المنمّقة. اختاري فساتين شبيهة بتصاميم كل من Oscar de la Renta وNeedle & Thread وAsos وSplash.

فستان سهرة لصاحبة الأسلوب المينيمالي

صاحبات هذا الأسلوب، هن النساء اللواتي يفضّلن الفساتين ذات القصّات البسيطة والأقمشة الهادئة، البعيدة كلياً عن التطريزات والتفاصيل الصغيرة. لكن، هذا لا يعني بأن صاحبات الأسلوب المينيمالي لا يمكنهن اختيار تصاميم تتّسم بألوان قويّة، أو بالمزج بين لونين متضاربين مثل فستان Layeur . نسّقي مع فستان السهرة أكسسوارات برّاقة، وانتعلي أحذية ملفتة للنظر.

فستان سهرة فستان سهرة The Line by K من Net-a-porter

فستان سهرة فستان سهرة Layeur من The Modist

فستان سهرة فستان سهرة Roland Mouret من The Modist

فستان سهرة فستان سهرة من Top Shop

فستان سهرة لصاحبة الأسلوب البوهيمي

إذا كنتِ صاحبة أسلوب بوهيمي، اختاري فساتين تتميّز بأسلوب الترقيع المطبّع أو مؤلفة من عدّة طبقات من الأقمشة. كما يمكنكِ اعتماد الفساتين التي تتّسم بمزج نقشات وألوان مختلفة. تسوّقي فساتين شبيهة بتصاميم كل من Prada وMissoni وEtro. لإطلالة بعيدة عن التنسيق غير المرتّب، اعتمدي الأقراط فقط وانتعلي الأحذية ذات الألوان الحيادية.

فستان سهرة فستان سهرة Prada من Matches Fashion

فستان سهرة فستان سهرة Missoni من MatchesFashion

فستان سهرة فستان سهرة Etro من MatchesFashion

