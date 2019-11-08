3 تصاميم رائجة لم تتوقّف البلوغرز عن اعتمادها في الفترة الأخيرة

لاحظنا في الآونة الأخيرة، أن العديد من الفاشينيستا لجأن في إطلالاتهن إلى 3 قطع ملابس رائجة هذا الخريف. تصاميم نقلت حتماً إطلالاتهن إلى مستوى آخر وعكست أسلوبهن العصري والستايلش.

فستان مطبّع بنقشة المربّعات من Dior

فستان قصير من الصوف، يتّسم بطبعة المربعات المتساوية باللونين الأحمر والأسود. إضافة إلى ذلك، يتميّز بسحاب من الأمام وبشراشيب في أسفله. تصميم عصري ذات أسلوب أنثوي يمكنكِ اعتماده في إطلالاتكِ النهارية والمسائية. كل من عهود العنزي وTamara Kalinic وThassia Naves، نسّقن الفستان مع حزام أسود وحذاء ذي كعب عالي. إذا أردتِ اعتماده في إطلالاتكِ الكاجوال، فانتعلي بوتس أو سنيكرز مثلاً.

بودي وجوارب نيلون من Fendi

يتميّز البودي بأكمامه الطويلة وياقته العالية. كما وأنه مصنوع من التول ومطرّز بحرف الـF التي ترمز علامة الدار. كذلك، جوارب النيلون، الطويلة والقصيرة مطبّعة بعلامة الدار. كل من البودي والجوارب متوفّرة باللونين الأسود والبيج. اعتمدت التصميمين كل من هادية غالب وViktoria Rader في إطلالات شيك، تحت فساتين طويلة. أمّا Victoria Barbára، فلجأت إلى جوارب النيلون الطويلة مع بليزر على شكل فستان وقميص مرفق بعقدة عند الرقبة. إذا كنت صاحبة أسلوب جريء، فاعتمدي جوارب النيلون هذا الخريف مع صندال وتمتّعي بلوك مواكب لآخر صيحات الموضة. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فاعتمدي الجوارب مع فساتينكِ وتنانيركِ بطريقة تقليدية.

سروال جينز من Zara

سروال يتميّز بخصره العالي، قصّته الواسعة ووجود الـPince من الأمام. اعتمدته كل من Ruta وLydia Janet Tomlinson وJulie Lapi في إطلالاتهن الكاجوال شيك، إذ نسّقنه مع توب باللون الأسود وانتعلن حذاء ذي كعب عالٍ. إذا أردتِ ارتداءه في إطلالاتكِ الكاجوال، فنسّقيه مع هودي وبوتس ذي كعب مسطّح. لإطلالاتكِ المسائية، يمكنكِ تنسيقه مع بليزر أو بلوزة مطرّزة بالحبيبات البرّاقة مثلاً.

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