في دولة عربية .. زوج يقتل زوجته وهو يمارس معها العلاقة الحميمة!

أقدم زوج مصري في الثلاثين من عمره على ذبح زوجته وطعنها 38 طعنة أثناء بدء العلاقة الجنسية بينهما، بعدما شاهدها تخونه في أحضان طليقها.

واعترف الزوج بعد القبض عليه بدوافع جريمته؛ بسبب علمه بوجود علاقة جنسية بينها وبين طليقها أثناء غيابها عن المنزل، فقرر قتلها والتخلص منها مستغلا مقاطعة أهلها لها وأنها دائمة الغياب.

وأضاف المتهم أنّه بدأ يشكّ في تحركات وتصرفات زوجته، وبدأ بمراقبتها حتى اكتشف أنها تذهب لطليقها وتقيم معه علاقة، وقال إنه شاهدها في أحضانه.

وقال إنّ زوجته تركت المنزل بعد شجارٍ بينهما، مشيراً إلى أنه في يوم الجريمة، اتصل بها وأخبرها أنه يريد إنهاء الخلافات بينهما، مضيفاً أنه قال لها إنه سيعزمها على “كشري” ونسكافيه.

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وأضاف أنها وافق وقام بتحضر أداة الجريمة “سكين”، وحينما تناولا “الكشري”، طلب منها شرب “النسكافيه” في قطعة أرض له بمنطقة “الحوامدية” بمحافظة الجيزة بمصر.



وقال أنه وأثناء ذلك أوهمها بأنه يريد ممارسة الجنس معها، وبدأ في لمس جسدها، ثم أخرج السكين وذبحها.

وعثر على الجثة في برميل وبها 38 طعنة متفرقة بالجسم وتتحلى بمصوغاتها الذهبية وترتدي عباءة مطرزة.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، أصدرت النيابة قرارا بحبسه على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد.