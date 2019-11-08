حاول تناول 50 بيضة وفي الـ 42 كانت المفاجأة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي رجل في الهند يبلغ من العمر 42 عاما، أثناء محاولته تناول 50 بيضة مسلوقة، في رهان غير عادي مع صديق له.

وسائل إعلام هندية ذكرت أن الشرطة المحلية قالت: إن سوبهاش يادا، أحد سكان مقاطعة جونبور في ولاية أوتار براديش الهندية، كان في زيارة لسوق في المنطقة مع صديقه لتناول طعام الغداء.

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وفي تلك الأثناء، نشب جدال بين الصديقين، ولتسوية الخلاف، اتفقا على رهان بقيمة 2000 روبية (28.25 دولارا)، لمن يأكل 50 بيضة.

الشرطة أضافت أن يادا كان على وشك تناول البيضة عدد 42 عندما فقد وعيه، وتم نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى المحلي ثم إلى مركز متخصص، إلا أنه توفي في غضون بضع ساعات.

ولم يتم تحديد سبب الوفاة، لكن الأطباء يعتقدون أن الوفاة ناجمة عن الإفراط في تناول الطعام، فيما رفضت عائلته التعليق على وفاته.