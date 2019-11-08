"القومي للمرأة": 5.6 مليون سيدة تتعرض للعنف من زوجها أو خطيبها

قالت أمل الغزالي، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تتعرض لشتى أنواع العنف.

وأشارت "الغزالي" خلال حديثها على هامش ورشة عمل الإعلاميين، التابعة للمجلس القومي للمرأة، التي انطلقت اليوم بعنوان "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، إلى أن آخر مسح سكاني جرى في 2015، توصل إلى أن 7 ملايين، و888 ألف امرأة تعرضن للعنف من كل الدوائر المقربة منها، في حين يتعرض 5 ملايين و600 ألف سيدة للعنف من الزوج أو الخطيب، بينما تتعرض 16 ألف فتاة للتحرش في مؤسسات العمل والتعليم.

وأوضحت، أن أسيوط تعد من أكثر المحافظات التي تتعرض سيداتها للعنف.

وكانت فاعليات ورشة عمل الإعلاميين، التابعة للمجلس القومي للمرأة، انطلقت اليوم بعنوان "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف عدداً من الصحفيات ومعدي برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة، وتستمر لمدة يومين بمحافظة الإسكندرية.

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وبدأت الفعاليات بكلمة الدكتورة ريهام إمبابي، عضو لجنة الإعلام بالمركز، والتي سلطت الضوء على فاعليات الدورة، ومن ثم تحدثت الدكتورة منى الغزالي، المنسق الوطني للوحدة بالمجلس، عن شتى أنواع العنف التي تتعرض لها الفتيات، منذ ولادتهن، مثل الختان وزواج القاصرات، والعنف اللفظي والجسدي والنفسي، مسلطة الضوء على أبرز الإحصائيات التي رصدت أشكال العنف على المرأة في آخر مسح سكاني في 2015.

وجاءت كلمة كريم شلبي، رئيس فريق الباحثين الإحصائيين بمركز بصيرة، مسلطة الضوء على استراتيجية تمكين المرأة المطلع لها في 2030، من الجوانب الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة دينا أبو زيد، أستاذة قسم الاتصال والإعلام، عن كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة، وكيفية التعامل معها كأداة جماهيرية ذات تأثير على الرأي العام.

كما ناقشت ورشة العمل أيضاً الخلل المعلوماتي في تناول قضايا العنف ضد المرأة، وأدوات التعامل مع المعنفات في أثناء اللقاءات الإعلامية سواء تليفزيون أو إذاعة أو صحافة لرفع قدرات الإعلاميين في كيفية طرح الأسئلة والتعامل المباشر مع السيدات، والإعلام والجوانب القانونية لجرائم العنف ضد المرأة.