منها الفراولة بالموز.. 6 عصائر صحية تناولها في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يتجاهل الكثير تناول أي مشروبات أو أطعمة فور الاستيقاظ، ويذهبوا إلى العمل أو قضاء حاجتهم بدون تناول وجبات الإفطار مما يسبب لهم التعب والإجهاد طوال اليوم.

يستعرض الكونسلتو في السطور التالية 7 عصائر صحية يجب الحرص على تناولها كل صباح للحفاظ على صحتك ونشاطك طوال اليوم بحسب موقع health.

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