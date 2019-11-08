إطلالات ميس حمدان الرسمية بين الأناقة والبهرجة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:28 مساءً - النجمة الأردنية ميس حمدان تتمتع بجمال جذاب وقوام رشيق ومتناسق، وقد نالت محبة الجمهور بسبب دمها الخفيف وأدوراها المميزة التي تؤديها على شاشة التلفاز، وفي الأعمال الدرامية والكوميدية وهي تمتلك ما يقارب 3 ملايين متابع على حسابها الشخصي على انستقرام، والذي تستعرض عليه نشاطها اليومي والكثير من اطلالاتها في مختلف المناسبات ولا سيما الرسمية، منها في أزياء السهرة، وقد لاحظنا أنّ اطلالات ميس حمدان الرسمية تتأرجح بين الأناقة والبهرجة، وإليكِ بعض الأمثلة.



فستان ناعم من دون أكمام اختارته ميس حمدان

اطلالة في فستان بنفسجي تألقت بها ميس حمدان





على السجادة الحمراء مؤخرًا هذا العام، شاهدنا ميس حمدان في عدد من الاطلالات، منها هذه الاطلالة الناعمة التي اختارت فيها فستانًا من قماش الموسلين باللون البنفسجي من دون أكمام، وبقصة محددة الخصر بحزام مزين بالورود، وتنورته منسدلة ومزينة بالكشكش الناعم، وقد نسقت معه كلاتش باللون الأزرق النيلي، وكان يفضل لو أنها اعتمدت كلاتش باللون الأسود.





اطلالة مبهرجة في فستان أبيض اعتمدتها ميس حمدان

ميس حمدان في فستان مبهرج أبيض



من الأسلوب الناعم إلى الأسلوب المبهرج في فستان كانت قد اختارته ميس حمدان على السجادة الحمراء، بدا أشبه بفساتين الزفاف الكبيرة التي تحوي الكثير من التفاصيل المبالغ بها، ولا سيما من ناحية الكشاكش الكثيفة التي زينته عند الأكمام ومنطقة الوروك وأسفل التنورة، وقد زادت من الطين بلّة حين اختارت اكسسوارات من الكريستال لرأسها أيضًا.





لوك عصري في فستان أسود اعتمدته ميس حمدان

اطلالة مميزة في فستان عصري اعتمدتها ميس حمدان





احدى أجمل اطلالات ميس حمدان على السجادة الحمراء، هي هذه الاطلالة التي اعتمدت فيها الأسلوب العصري مع لمسات من الأناقة، حين اختارت فستان ماكسي أسود بتصميم شبابي دخله اللون الذهبي بطريقة لافتة وأنيقة، وقد أظهر جمالها وتناسق قوامها، وتنسيق الصندل الأسود والمجوهرات ناعمة زاد من جمال الاطلالة.



اطلالات ميس حمدان في أزياء السهرة تتأرجح بين الأناقة والعصرية شاهدي الصور التي جمعناها لها في مختلف المناسبات، واختاري الاطلالة الأجمل والأقل أناقة برأيِك.