تصميمات نقوش الحيوانات لموسم خريف وشتاء 2019-2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:28 مساءً - على الرغم من أن نقوش الحيوانات ليست بصيحة جديدة، إلى أنّ دور الأزياء اعتمدت ابتكارًا جديدًا عبارة عن مزج الطبعات المختلفة مع بعضها، وإضفاء المزيد من الألوان عليها، لجعلها أكثر حيوية وعصرية.



وتسيطر نقوش الحيوانات من نقشات الفهد إلى جلد الثعبان وطبعات النمر، وصولًا إلى خطوط الحمار الوحشي على موضة خريف وشتاء 2019-2020.



وقد جمعنا لكم بعض تصميمات نقوش الحيوانات من أهم دور الأزياء العالمية لموسم خريف وشتاء 2019-2020.

نقشة الحمار الوحشي

نقشة الحمار الوحشي



برزت هذه النقشة في العديد من عروض الأزياء مثل 3.1 Phillip وSaint Lautent، وتميزت بتداخلها مع الألوان بشكل لافت.



نقشة جلد الثعبان

نقشة جلد الثعبان





برزت كثيرًا في المعاطف والبليزر، وقد ظهرت في العديد من عروض الأزياء مثل Roberto Cavalli و Sally LaPointe.

نقشة النمر

نقشة النمر



تنوعت هذه النقشة في التصميمات بين المعاطف والتنانير، إضافة إلى الفساتين وقد ظهرت في الكثير من عروض الأزياء

مثل عروض Paco Rabanne و Ulla Johnson.

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نقشة الفهد

نقشة الفهد



وربما هي النقشة الأكثر أناقة وأنوثة بين جميع نقشات الحيوانات، وقد برزت في عروض Zimmermann وDolce & Gabbana

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