عبايات وقفاطين مخملية باللون البيج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:28 مساءً - إذا كنتِ تحبين اللون البيج بدرجاته المختلفة، فيمكنكِ اعتماده بالكثير من التصميمات الأنيقة لـ موديلات العبايات والقفاطين المختلفة، والتي اخترناها لكِ اليوم لاطلالة أنثوية ناعمة، بخاصة وأنّ هذا اللون يعدّ من درجات النود والتي بالطبع كلنا نعرف كم هي متربعة على عرش الموضة هذه الفترة.

عبايات حرير ساتان بدرجة البيج المخملية

عبايات حرير ساتان بدرجة البيج المخملية





بأبسط اللمسات يمكنكِ اختيار اللون البيج للعبايه مثل هذا التصميم من hamdaqayed، للعبايه من دون أيّ تطريزات، فالساتان الحريري لا يحتاج إلى الكثير من التفاصيل، وتناسب مشاويركِ النهارية التي لن تحتاجي فيها إلى مجهود كبير.

كما أنّ هذه الدرجة البيج القريبة أكثر للسومون، تناسب كل ألوان البشرة، بخاصة صاحبات البشرة السمراء.





قفطان بيج ذهبي مع تطريزات الورود

قفطان بيج ذهبي مع تطريزات الورود



أما هذا القفطان من zary__design فهو يمنحكِ اطلالة كالنجمات، مع خصره العريض الذي يُبرز رشاقتكِ، ارتديه بحفلات العشاء المختلفة أو كقفطان استقبال في المناسبات المهمّة.

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عبايه بيج روز شيفون ناعمة

عبايه بيج روز شيفون ناعمة





الموديلات بهذا اللون عصرية بشكل كبير، فالدرجة التي تقع بين البيج والروز المخملي، تمنح الصبايا لمسات غاية في الأنوثة، كهذا التصميم من qabeela.biz، مع الأكمام الواسعة بلمسة رائعة من الفيلفت، سوف تعجب أيّ صبيّة تميل إلى الذوق الرقيق المخملي أو تبحث عن لوك أنثوي.





قفطان مفتوح مع تطريزات اللؤلؤ

قفطان مفتوح مع تطريزات اللؤلؤ





أعجبنا هذا الموديل من pearls.in.lace للقفطان المفتوح باللون البيج الكريمي، مع تطريزات اللؤلؤ التي جاءت مناسبة كثيرًا للموديل، مناسب أيضًا لصاحبات البشرة الخمرية، ومريح وعملي، وسيعجب كثيرًا صاحبات الذوق المترف.

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