قواعد كونتور الوجه النحيف لجعله ممتلئا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:28 مساءً - كونتور الوجه النحيف له قواعده وأصوله، من اجل الحصول على وجنتين مملئتين وبالتالي ضمان مظهر أكثر شبابا. إذ معروف عن الوجه النحيف والبيضوي انه يمنح السيدة اطلالة متقدمة في السن. لذلك، في هذا التقرير، سنعرض لك بعضا من الحيل والقواعد من اجل تطبيق كونتور، يليق بـ الوجه النحيف فيجعله ممتلئا ومشرقا وأكثر شبابا.

تحديد الحاجبين



الكونتور والبرونزر:



إذا كنت تتمتعين بوجه نحيل وطويل، أي بيضوي، وتريدين ان تجعلي وجهك يبدو ممتلئا، فانسي كل أساليب الكونتور التقليدية التي تتعلق بجسر الانف والوجنتين، لان هذه الطريقة ستجعل وجهك يبدو اكثر ضعفا وأطول من السابق.

ما الحل؟

طبقي القليل من الكونتور او البرونزر على ذقنك لكي تجعليه يبدو أغمق قليلا من لون بشرتك. هذه الحيلة البسيطة، تساعد في تقصير الوجه البيضوي الطويل والنحيف.



الكونسيلر:

طبقي خافي الهالات السوداء



طبقي خافي الهالات السوداء، تحت العينين من اجل اخفاء الشوائب. على صاحبات الوجه البيضوي ان يبرزن هذه المنطقة الواقعة تحت العينين ووسط الوجنتين، إضافة الى وسط الجبين، او فوق الجبين.



البلاشر:



طبّقي البلاشر على تفاحة الوجنتين، اختاري لونا ورديا، يتناسب مع لون بشرتك. هذه الحيلة، تسمح لك بتسليط الضوء على وسط الوجه، وبالتالي الحصول على خدعة بصرية، تجعل وجنتيك بارزتين.

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الهايلايتر:



طبقي الهايلايتر على خط منتصف الجبين، تحت منطقة العينين، وعلى أعلى الخدين. احرصي على دمج الهايلايتر جيدا للحصول على طبقة لونية موحدة، وتفادي تباين الالوان.



الحاجبان:

الحاجبان



غالبية السيدات ينسين منطقة الحاجبين، رغم انها عنصر مهم جدا في تحديد الوجه وتعزيز العينين. ما المطلوب؟ على صاحبات الوجه الطويل والنحيف ان يخترن شكلا لحواجبهن، يساهم في تقصير الوجه وجعله ممتلئا.

ينصح باختيار شكل مموّه اي غير محدد جدا، على ان يتجه افقيا من دون انحناءات وزوايا حادة. هذه الحيلة تساهم في جعل الوجه اكثر عرضا. ننصحك بالتوجه الى اختصاصية في رسم الحواجب وتشذيبها.



الغرة الامامية:



يعتبر الشعر، عنصرا اساسيا في ابراز الشكل المطلوب. صاحبات الوجه النحيل والطويل، ننصحهن باختيار قصة شعر مع غرة امامية، تخفي جزءا من الجبهة الطويلة. هذا يساعد في تقصير الوجه وجعله مكتنزا قليلا. المهم أيضا ان تختاري قصة، تمنح شعرك بعض الحجم.



طبقات الشعر:



إذا لم تكوني من محبات الغرة الامامية التي تغطي الجبين، فيمكنك ان تختاري غرة جانبية على ان يتم عمل طبقات بالشعر، لكي تحصلي على حجم مضاعف وبالتالي تساهم هذه الخدعة البصرية في جعل وجهك اقصر.

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