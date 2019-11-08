النمش في الوجه سيف ذو حدّين.. إليكِ أسبابه ووصفات علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:28 مساءً - النمش في الوجه سيف ذو حدّين، قليلُه جميلٌ وكثيرُه مزعج، فقد يتحوّل النمش من علامة جمالية فارقة إلى مشكلة في البشرة تحتاج إلى وقاية وعلاج ومتابعة. من هنا كان لا بدّ من الحذر والانتباه إذ يمكن أن ينقلب الإيجابي إلى سلبي جدا إذا ما عرفنا كيف نتحكم في الأمر.

في ما يلي نعرض لكِ الخليج 365 أبرز أسباب ظهور النمش في الوجه، وفي ما بعد نقدّم لكِ وصفات طبيعية لـ التخلص من النمش.

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أسباب ظهور النمش في الوجه

النمش في الوجه

أشعة الشمس الضارة: تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي لظهور النمش، إذ تضر بمادة الميلانين التي تفرزها الخلايا الصبغية لتحمي البشرة من أضرار هذه الأشعة وتقيها من تغير لونها.

وجود خلل في خلايا الجلد: فيؤدي هذا الخلل إلى عدم قدرة البشرة على توزيع صبغة الميلانين بشكل جيد، وبالتالي تتركز في أماكن محددة بالبشرة.

عوامل وراثية: تلعب الجينات الوراثية دوراً في ظهور النمش، حيث يمكن أن ينتقل النمش من الاباء إلى الأبناء.

أصحاب البشرة الفاتحة: حيث تزداد فرص ظهور النمش في أجسامهم لأنهم أكثر حساسية لأشعة الشمس، فالخلايا الصبغية لديهم تحتوي على نسبة أقل من الميلانين.

النمش أثناء الحمل: بسبب تغير في هرمونات الجسم، قد تظهر بعض البقع في وجه وجسم المرأة الحامل، والتي تتشابه مع بقع النمش وغالباً ما تختفي مع إنتهاء فترة الحمل.

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وصفات طبيعية للتخلص من النمش في الوجه

النمش في الوجه

الفِجل: تُعصَر حبّة واحدة من الفِجل، ويُضاف إليها عَصير ليمونةٍ، ويُخلطان جيّداً، ثمّ يوضَع الخليط على الوجه، ويُترَك حتّى يَجفّ، ثُمَّ يُغسَل بالماء؛ ستُخفِّف هذِهِ الوصفة النَّمش طبيعيذاً، كما ستُزيل الرُّؤوس السَّوداء إن وُجِدَت.

عصير الطَّماطِم: تحدّ الطَّماطِم من ظهور النَّمش، وتُعالجه نِسبيّاً؛ ففي الطّماطِم فيتامين C ذو التأثير الفعّال في تخفيف النّمش، ويُنصَح بشُرب كوب من عصير الطَّماطِم يوميّاً، أو إدخال الطَّماطِم الطّازجة في الوجبات بانتظامٍ.

عصير اللّيمون: يُحضَّر عصير اللّيمون الطّازج، ويُوضَع على المنطقة التّي يَظهر فيها النّمش، ويُترَك من 10-15 دقيقةً، ثُمّ يُغسَل الوجه بالماء الفاتر، وتُكرَّر هذه الوصفة بانتظامٍ.

العسل: تُؤخَد ملعقة صغيرة من العسل، ويُضاف إليها القليل من الماء الدّافئ، ثمّ توضَع على النّمش، وتُترَك من 10-15 دقيقةً، ثمّ يُغسَل الوجه بالماء الدّافئ؛ فالعسل لهُ خصائِص طبيعيّة لتبييض الوَجه.

الزَّبادي: يحتوي الزَّبادي على حمض اللّاكتيك، ويوضَع مُباشرةً على البشرة، ويُترَك عدّة دقائِق، ثُمَّ يُغسَل الوجه باِلماء.

البصل: تُفرَك البشرة بِجُزءٍ من البَصلة، ثُمَّ يُغسَل الوجه بالماء الدَّافئ؛ إذ يقشّر البصل البشرة، ويُخفِّف البُقَع.

هذه الأطعمة تحمي البشرة من أشعة الشمس