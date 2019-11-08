أفضل الماسكات المتوافرة في السوق للبشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:28 مساءً - البشرة الدهنية، لا يمكن اهمالها والا صارت عرضة للمعية المزعجة والبثور والرؤوس السوداء والحبوب الملتهبة. في المقابل، لا يمكن حل المشكلة بمجرد غسل الوجه مرارا، بالغسول المناسب، إذ ان غسل الوجه أكثر من مرتين في اليوم، أي صباحا ومساء، يدفع الغدد الى افراز مزيد من الدهون وبالتالي تتفاقم مشكلة البشرة الدهنية.

فما الحل؟ إضافة الى الخلطات المنزلية الخاصة بالبشرة الدهنية، ننصحك باستخدام هذه الباقة من أفضل الماسكات المتوافرة في السوق والخاصة بالبشرة الدهنية.



1. Dr. Hauschka Clarifying Clay Mask:

Dr. Hauschka Clarifying Clay Mask



يتمتع هذا الماسك بتركيبة تعمل على تنظيف البشرة الدهنية بالعمق. عليك بداية ان تمزجي القليل من هذا الماسك مع الماء في راحة يدك، قبل ان تعمدي الى تطبيقه على البشرة. تشتهر عموما منتجات هذه العلامة التجارية بفاعليتها العالية. لذلك، اذا كنت تتمتعين ببشرة دهنية، فإن الامر يستحق ان تستثمري في هذا المستحضر.



2. Aesop Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask:

Aesop Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask



يعمل ماسك الطين هذا على إزالة الخلايا الميتة ومحاربة الالتهابات. لذلك، إذا كنت تعانين من بثور ملتهبة فستلاحظين الفرق سريعا. كغالبية مستحضرات Aesop، يتميّز هذا الماسك برائحته الذكية، قد تعتقدين انه ما من اهمية لهذا الامر، إنما لدى تطبيق ماسك على البشرة والانتظار 15 دقيقة، فإنالرائحة تصنع فرقا كبيرا. كما انه قادر على تهدئة البشرة وجعلها أكثر نعومة.

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3. Omorvicza Deep Cleansing Mask:

Omorvicza Deep Cleansing Mask



يتمتع بتركيبة سميكة، لذلك يتطلب وقتا أكثر من سواه من الماسكات الخاصة بالبشرة الدهنية لكي يجف. كما يتميز بتركيبة، تحتوي على الكايولين والطين الهنغاري والمياه الغنية بالمعادن. يعمل هذا الماسك على ازالة الدهون وتنظيف البشرة بالعمق. ستلمسين فرقا مذهلا.



4. Pai Copaiba Deep Cleanse AHA Mask:

Pai Copaiba Deep Cleanse AHA Mask



غني عن القول ان هذا الماسك يتمتع بتركيبة منظفة، تزيل الدهون المتراكمة. إنما ما يميّزه ايضا انه لا يتسبب بجفاف البشرة الدهنية، لانه يتمتع بتركيبة تشمل مادتي الغليسيرين وحمض اللكتيك، اللذين يعملان على ترطيب البشرة في موازاة تنظيفها.

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