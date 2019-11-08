شاهد| شارك فيها شبانٌ وفتيات .. ضجة وغضب في الكويت من حفلة “عبدة الشياطين”!

شرعت إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للمباحث الجنائية في التحري عن واقعة لحفلة قيل أنها لـ”عبدة الشياطين” في الكويت.

جاء ذلك بعد تداول صور ومقاطع منتشرة تظهر شبابا وفتيات يرتدون ملابس غريبة وملطخة بالدماء وفتيات مرسوم على إيديهن رسوم غريبة.

وقال مصدر أمني وفقًا لصحيفة الأنباء الكويتية إنّه جار التأكد من موقع تصوير المقطع وهوية من بث المقطع.

وأضاف أنه في حال ثبوت ان المقطع صور في الكويت فإن الشاب والفتيات سيتم استدعاؤهم والتحقيق معهم.

وأثارت الصور والمقاطع حالة من الجدل والغضب بين المغردين الكويتيين مطالبين السلطات بضرورة القبض على المتورطين في الواقعة.