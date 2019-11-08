ناهد السباعي تودع هيثم زكي بكاريكاتير يجمعه بوالديه

"لا زلت لا أصدق"، قالتها الفنانة ناهد السباعي، تعقيبا على صورة قديمة جمعتها بالراحل هيثم أحمد زكي، والفنان دينا الشربيني، من خلال "استوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

حالة من الحزن تعيشها "ناهد" حزنا على وفاة هيثم أحمد زكي، حيث شاركت جمهورها بصورة كاريكاتير جمعت بين هيثم ووالديه الفنان أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وهم يحتضون بعضهم البعض، بملابس بيضاء.

كما شاركت "ناهد" جمهورها، بصورة أرسلها لها أحد محبي هيثم زكي، أثناء تأدية العمرة له.

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انهيار ناهد في جنازة هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة ناهد السباعي، خلال تشييع جثمان الراحل هيثم أحمد زكي، بالبكاء والنحيب، أثناء تواجدها في محيط مسجد مصطفى محمود، الذي توفي في الساعات الأولى، صباح أمس الخميس.

وتدخل الفنان أمير شاهين لمحاولة تهدئتها، فيما انفعل على الحضور بسبب الزحام الشديد.

وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.