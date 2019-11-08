فيديو.. الإفتاء: ممارسة النساء الرياضة غير جائز في هذه الحالة

أكدت دار الإفتاء المصرية، على أن ممارسة السيدات والفتيات للرياضة، وخوضهن للمنافسات أمر جائز شرعا.
وشدد أحد علماء دار الإفتاء المصرية، من خلال فيديو نشرته الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب"، على أن "ممارسة الرياضة ودخول المنافسات للمرأة جائز شرعا، إذا كانت الثياب التي ترتديها المرأة أثناء تلك المنافسات تستر الجسم، بما يحقق صفات 3، وهي لايكشف ولا يشف ولا يصف".
وأكد أنه هذا الثياب إذا لم يحقق الشروط الثلاث، فإن ممارسة الرياضة في هذه الحالة غير جائز.
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