بدء ورشة عمل دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة

بدأت فاعليات، ورشة عمل الإعلاميين، التابعة للمجلس القومي للمرأة، بعنوان "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف عدداً من الصحفيات ومعدي برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة، وتستمر لمدة يومين بمحافظة الإسكندرية.

وبدأت الفعاليات بكلمة الدكتورة ريهام إمبابي، عضو لجنة الإعلام بالمركز، والتي سلطت الضوء على فاعليات الدورة، ومن ثم تحدثت الدكتورة منى الغزالي، المنسق الوطني للوحدة بالمجلس، والتي تحدثت عن شتى أنواع العنف التي تتعرض لها الفتيات منذ ولادتهن، بدًءا من الختان، وزواج القاصرات، والعنف اللفظي والجسدي والنفسي، مسلطة الضوء على أبرز الإحصائيات التي رصدت أشكال العنف على المرآة في آخر مسح سكاني في 2015.

Advertisements

وجاءت كلمة كريم شلبي، رئيس فريق الباحثين الإحصائيين بمركز بصيرة، مسلط الضوء على استراتيجية تمكين المرأة المطلع لها في 2030، من الجوانب الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة دينا أبو زيد، أستاذة قسم الاتصال والإعلام، عن كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة، وكيفية التعامل معها كأداة جماهيرية ذات تأثير على الرأي العام.

ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل أيضاً الخلل المعلوماتي في تناول قضايا العنف ضد المرأة، وأدوات التعامل مع المعنفات في أثناء اللقاءات الإعلامية سواء تليفزيون أو إذاعة أو صحافة لرفع قدرات الإعلاميين في كيفية طرح الأسئلة والتعامل المباشر مع السيدات، والإعلام والجوانب القانونية لجرائم العنف ضد المرأة.