الامارات | أردني يفقأ عينيّ زوجته

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يفقأ عينيّ زوجته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في جريمة بشعة في الأردن، فقأ رجل عيني زوجته أمس ما تسبب بفقدانها البصر كلياً في محافظة جرش، وفقاً لمصدر أمني. وكان الرجل ضرب زوجتها إثر خلافات بينهما قبل أن يفقأ عينيها بطريقة وحشية، ما أدى إلى فقدانها البصر كلياً”.

وقال مصدر أمني أنّ “الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه وسيتم تحويله للمحكمة”.