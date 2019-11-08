شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يفقأ عينيّ زوجته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في جريمة بشعة في الأردن، فقأ رجل عيني زوجته أمس ما تسبب بفقدانها البصر كلياً في محافظة جرش، وفقاً لمصدر أمني. وكان الرجل ضرب زوجتها إثر خلافات بينهما قبل أن يفقأ عينيها بطريقة وحشية، ما أدى إلى فقدانها البصر كلياً”.
وقال مصدر أمني أنّ “الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه وسيتم تحويله للمحكمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أردني يفقأ عينيّ زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.