طرد لاعب بعدما قتل دجاجة في الملعب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر اللاعب، إيفان جازديك، وهو يقدم على قتل دجاجة بسبب دخولها أرض الملعب، ما تسبب بإيقاف المباراة في إحدى دوريات الهواة في كرواتيا.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه الواقعة، حيث أثارت مجموعة من الدجاجات غضب اللاعب الكرواتي بسبب تعطيل المباراة، ما دفعه لطردها بطريقة مؤذية أدت إلى موت دجاجة، عندما قام بركلها على مرحلتين لتنفق إلى جانب خط الملعب.

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اللاعب قام بحمل الطائر النافق ليرميه بعيدا خارج سور الملعب فما كان من حكم اللقاء إلا وأن أشهر بطاقة حمراء في وجهه، وفقا لموقع 24 SATA الكرواتي.

اللاعب قدم اعتذارا في وقت لاحق، عما بدر منه، مبررا فعلته بأنه لم يكن يقصد قتل الدجاجة بل طردها فقط من أرض الملعب، وما حدث كان عن طريق الخطأ.

وأرسل جازديك دجاجة أخرى مرفقة برسالة اعتذار لمالكة الدجاج التي تقطن بجوار الملعب.