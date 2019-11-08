حلا شيحة: لا يمكن الحكم على تدين المرأة من حجابها

حالة من الجدل أثارتها الفنانة حلا شيحة منذ أيام، بعدما تحدثت عن تخليها عن الحجاب، خلال حوارها المصور مع "CutheCrap"، حيث رأت أن الحجاب ليس الأساس في الدين، فهو لم يذكر في أول آية من القرآن مثل سورة البقرة، بل ذكر في منتصف القرآن في سورة النور، على حد قولها.

وعبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دافعت "حلا" عن نفسها قائلة: "أنا لم أقل أن الحجاب ليس فريضة أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب ده لا يصح".

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وتابعت: "هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسه بتفكر تلبسه ومش قادرة، ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها أو نشتمها أو ننقص من دينها وحالها مع رب العالمين لا يعمله إلا الله".

واختتمت قائلة: "بحترم كل ست محجبة وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي، بعد أعوام عديدة من اعتزالها الفن.