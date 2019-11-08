ريهام سعيد عن رحيل هيثم أحمد زكي: هبعد عن السوشيال.. وهقرب لربنا

عبرت الإعلامية ريهام سعيد، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، لتقرر الابتعاد عن "السوشيال ميديا" بسبب ما تعرضت له على يد الكثيرين.

فعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت: "أكتر حاجة بتموت الزعل وأنا في ناس كتير دايقتني وبتدايقني.. سبت الإعلام خالص ولسه محدش سايبني في حالي ولا إعلاميين ولا صحافة ولا ناس. أنا هابعد عن السوشال ميديا عشان متدايقش.. اللي حصل لي كتير أوي والظلم كان زيادة أوي.. انتوا عارفين أن محدش بيتوقف غيري على فرض إني غلط مع أنه محصلش".

وتابعت "سعيد" قائلة: "أكيد في ناس تانية غلطت غيري. مش أنا الوحيده اللي بغلط بس أنا الوحيدة اللي بنجح وكنا بنفيد بلدنا وشعبها.. أنا الوحيده اللي بتعاقب.. وبتحاكم كل شوية قضية.. اتبهدلت واتسجنت.. أنا هاقعد مع نفسي فترة طويلة عشان أعيش في سلام.. إحنا حوالينا مرضى كتير أوي.. ربنا يشفي الجميع.. جمهوري اللي بيحبني رجعالكوا تاني بس بعد ما اتقرب لربنا أوي وأحاول يبقي عندي طاقة استحمل السخافات".

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وأوضحت الإعلامية: "موت هيثم خلاني أعرف أن الحزن بيموت.. وأنا زعلانة من كل حاجة ومن كل الناس.. كنت مستنيه تقدير أكتر من كده من أهل بلدي.. انا تعبت أوي أوي ولا عملت فلوس ولا قعدت مع أولادي ولا حافظت على صحتي كان كل همي اتقاني لشغلي وسعادة الناس ورضا ربنا.. كنت بدي وقتي كله للناس عمري ما قلت غير كلمة الحق اللي دايما بتزعل و تطلع الواحد خسران".

واختتمت "سعيد" قائلة: "أنا فخوره بنفسي جدا.. عمري ما تملقت ولا نافقت ولا كذبت عليكوا.. من أول فتاه المول اللي كنتوا مصممين تطلعوها بطلة لغاية إهانه التخان اللي الوحيده اللي فكرت أعالجهم وأعملهم عمليات مجانا من غير حتى تبرعات.. ووعدت إني مش هاسيب واحد تخين زعلانة ومتدايقة مكنتش مستنيه تقدير بس إحساس الظلم وحش أوي.. حسبنا الله ونعم الوكيل ولن يصح إلا الصحيح في الأخر.. حقي راجع. توكلت عليك يا رب".