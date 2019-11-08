الامارات | حذاء نابليون بونابرت في مزاد ب 80 ألف يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن حذاء نابليون بونابرت في مزاد ب 80 ألف يورو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعرض زوج من الأحذية انتعله نابليون بونابرت خلال وجوده في المنفى في جزيرة سانت هيلينا، في مزاد باريسي في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالت دار "بينوش وجيكيو" للمزادات أن زوج الأحذية الذي يبلغ مقاسه 40 (سبعة تقريبا في المقاييس البريطانية) أعطي للنحات كارلو ماروتشيتي فيما كان يعمل على تمثال فروسية لبونابرت من جانب الجنرال هنري غاتيان برتران الذي لحق القائد الفرنسي في منفاه في الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الأطلسي بعد هزيمته في معركة ووترلو العام 1815.
ومن المتوقع أن يباع زوج الأحذية بسعر يتراوح بين 50 ألف يورو و80 ألفا في دار “دروو” 29 نوفمبر.
وكان نابليون يملك مجموعة كبيرة من الأحذية التي اشتراها من مصنّع الأحذية الشهير “جاك” في مونمارتر في باريس.
وقد وهب ابن النحات ماروتشيتي زوج الأحذية للسياسي الفرنسي بول لو وقد احتفظت به عائلته منذ ذلك الحين.
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