تعرف على أحداث هذا الأسبوع لمواليد برج العقرب منها التراجع الصحي والمالي

مشاهير برج العقرب

ريشار بورتون---- روك هدسون

مواصفات الرجل العقرب

مواليد برج العقرب لديهم قدرة كبيرة على الصبر والتحمل ومجاراة الأحداث وضبط النفس. يبرعون في الوظائف التي تتطلب التفكير والتحليل الدقيق، كالهندسة، والطب، والوظائف البوليسية. لديهم حنية مفرطة على الآخرين، وعلى الرغم من صلابة شخصياتهم، يتدفّقون من الداخل حناناً وطيبة. محبون جداً، ومخلصون لأصدقائهم وأحبتهم، ومستعدون للتضحة من أجلهم. يجذبهم الغموض كثيراً، لأنهم محبون للإثارة واكتشاف الأشياء وممارسة المغامرات. لديهم إرادة قوية جداً، ولا ينهزمون بسهولة. لديهم جاذبية كبيرة، ويتمتّعون بأناقة مفرطة، وتربطهم صداقات قوية مع العطور. يمتلكون شخصيات هادئة ورزينة، لكن هدوءهم لا يخلو من العصبية والصراخ أحياناً. يكرهون الكذب والخبث والمكر، ولا يقتربون من الأشخاص الذين يمتلكون هذه الصفات. لا يبوحون بأسرارهم بسهولةٍ أبداً. صريحون جداً، ولا يحبون المجاملات المنمقة. لا يعجبهم أي شيءٍ بسهولة؛ لأنّ ذوقهم رفيع جداً. لديهم حب التملك، والغيرة الكبيرة على من يحبون. لديهم ذكاء حاد، وذاكرة قوية جداً. لديهم طاقة متدفّقة، وحيوية لا تنقطع. حضورهم لافت، ويجذبون الأضواء. لديهم نزعة انتقام من الآخرين، ولا يسامحون بسهولة. عميقون ومتطرفون جداً، ولا يقبلون بالحلول الوسط. سخيون جداً وكرماء في أموالهم وعاطفتهم، ولطيفون جداً مع من يحبونهم.

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إليك أبرز الأحداث الفلكية هذا الأسبوع لمواليد برج الأسد

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع.

أسبوع فلكي مهم جدا يسجل أربعة أحداث بارزة

الحدث الاول المربع الفلكي بين القمر من الثور والشمس من العقرب ما يعني نشاط تقدم وقدرة كي تتفاعل مع الاخرين بطريقة جيدة وبنجاح يجب ان تستفيد من نوعية الوقت الدسمة لتلتقط فرصاً جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة هذه الحظوظ تطال كل من مواليد الثور العذراء والجدي.

الحدث الثاني المثلث الفلكي المائي بين القمر من السرطان والشمس من العقرب ما يعني ان الحظوظ تتضاعف فتعيش مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت أجمل الأيام وتتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك لتسيطر من جديد على مجرى الأمور.نجاح قدرة على التفاعل تقدم ارتياح واخبار سارة ومصالحة ونتائج ممتازة

الحدث الثالث لا يزال عطارد متراجع في العقرب وتكون تاثيراته مباشرة على الاشخاص لانه يعتبر الكوكب الاقرب الى الارض ليسبب في معاكسات وتراجع وتأخير في المواصلات والأجهزة اللإلكترونية والأمور الأدارية والاوراق والملفات القانونية والاستشفائية لكل من مواليد الثور الاسد العقرب والدلو

الحدث الرابع لا يزال كوكب المريخ يتنقل في الميزان ولا يزال يسبب لكل من مواليد الحمل السرطان والجدي الحوادث والتراجع الصحي والمالي

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كذلك سوف تكون حركة القمر هذا الاسبوع مهمة جدا بحيث تسجل بداية الاسبوع يوم السبت وجود القمر في برج الحمل الناري فتكون فسحة امل ونجاح وارتياح لمواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس الاحد والاثنين القمر في الثور الترابي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب ويحمل معه الايجابيات والمساعدة لكل من مواليد الثور العذراء والجدي الثلاثاء والاربعاء القمر في الجوزاء الهوائي ما يجعل ابواب الحظ تفتح لاستقبال فترة جديدة ومميزة في حياة مواليد الجوزاء الميزان والدلو فترة تحمل معها اجواء متفائلة ومشجعة ومعنويات مرتفعة وثقة بالنفس مدهشة الخميس الجمعة القمر في السرطان في مثلث فلكي مع الشمس من العقرب ويحمل معه المزيد والمزيد من الدعم والحظ والتقدم والربح المعنوي والمالي لكل من مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت.

بالنسبة الى تحركات الكواكب لا تزال الشمس تتنقل في برج العقرب عطارد في حركة تراجعية في العقرب المشتري والزهرة في القوس زحل وبلوتون في الجدي اورانوس في الثور.

هابي برثداي وتحية كبيرة وينعاد على كل مواليد ها الاسبوع من برج العقرب بانتظارك سنة داعمة من كوكب سنة تحمي مكتسباتك ونجاحاتك سوف تحقق اعمالا جيدة وجميلة وتتحمل مسؤوليات مهمة خاصة في شهر شباط فبراير تموز يوليو وتشرين الثاني نوفمبر تنهي بعض العلاقات او تعيد النظر فيها سواء على الصعيد العاطفي او الاجتماعي يدعمك هذا العام كوكب المشتري الذي سينتقل في الشهر الاخير من العام الى برج الجدي الصديق ويوفر لك الحظ والنجاح المهني والشهرة كما يسجل المشتري تغييرات كثيرة وانقلابات في عملك كما في حياتك الشخصية سنة واعدة مهنيا بحيث توقع عقدا مهما وتهتم بكل ما يتعلق بالاسفار ومجالات الترفيه والخلق والعلاقة مع الخارج والتواصل مع الاجانب كما سيكون الشتاء المقبل حافلا وصاخبا بالاخبار السعيدة واللقاءات والغرام تمنياتي لكم بالكثير من النجاح ان شاء الله كل ايامكم سعيدة وعقبال المئة عام من التقدم والازدهار.

مولود العقرب يتفق بالعمل والشراكة المهنية مع مواليد السرطان العذراء والجدي.

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