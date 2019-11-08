شقيقة روبي تروي حلما جمعها بهيثم أحمد زكي: "شفته في القبر"

لا زال الوسط الفني يعيش حالة من الحزن الشديد، إثر رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، جراء إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

فعلى حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت الفنانة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، إنها حلمت بهيثم أحمد زكي وهو داخل القبر، قائلة: "أنا حلمت أن هيثم داخل قبره وعاوز يروح يشوف باباه ومامته وأنا قعدت اقولوا متخفش يا حبيبي هيسألوك كام سؤال وتروح لي ماما وبابا على طول، يارب اجمعهم هما الثلاثة في الجنة إن شاء الله".

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وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.