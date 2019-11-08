فيديو.. سيدة تضع مولودها في الشارع بعد رفض المستشفى استقبالها

وضعت سيدة مغربية مولودها، أمام مستشفى "الحسن الثاني" في مدينة فاس شمالي المغرب، بعدما رفضت المستشفى استقبالها، رغم معانتها من آلام المخاض.

وتسبب مقطع الفيديو الذي وثق واقعة ولادة المرأة بمساعدة زوجها والسيدات المتواجدات أمام المستشفى، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمغرب، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وسببت الحادثة موجة كبيرة من الغضب والاحتجاجات بسبب تعنت إدارة المستشفى ورفضها استقبال السيدة، واصفين ما حدث بانعدام الإنسانية وتعريض حياة مواطنة للخطر.