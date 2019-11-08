أمينة خليل تروي موقفا جمعها بهيثم أحمد زكي: رجع للي بيحبهم

نعت الفنانة أمينة خليل، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي توفي إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وذكرت "أمينة" موقفا جمعها بالفنان الراحل، أثناء تصويرهما فيلم "الكنز"، قائلة: "مرة كنا قاعدين مع بعض بعد تصوير فيلم الكنز وهيثم قال لي هو انا اسمي ايه علي تليفونك.. ضحكت وقلت له اسمك هيكون إيه يعني!؟ فقام ماسك التليفون وفتح الكونتاكت بتاعه وكتب اسمه كده إن لله وإن إليه راجعون.. على قد زعلنا وصدمتنا كلنا على قد ما أنا عندي يقين إنه رجع للي بيحبهم.. حتوحشنا يا هيثم.. في الجنة إن شاء الله".

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وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.