وداعا للقلق.. عصير طبيعي يساعد على النوم جيدا

مشكلة الأرق تمثل إزعاجا كبيرا للكثيرين، كما أنها تؤدي إلى الإصابة بأمراض مزعجة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري، لكن خبراء بريطانيون تمكنوا من تعديل بسيط على نمط الحياة يساعد على النوم الجد، كما أن النظام الغذائي له دور أساسي.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن عصير الكرز يحتوي على خصائص تحفز على النوم، فالكرز يتميز بأنه غني بالميلاتونين الطبيعي، وهو الهرمون الذي يحفز النوم وينظم الساعة الداخلية.

وتقول المنظمة الصحية إنه يجب اختيار الكرز اللاذع، لأنه يحتوي على كميات أعلى من الميلاتونين، مع الابتعاد عن العصير الصناعي في المحلات التجارية، كونه غنيا بالسكريات.

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وأشارت الدلائل إلى أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2016، أن من تناولوا كميات كبيرة من السكر والدهون في نظامهم الغذائي، تعرضوا لمشكلة حقيقية في النوم ليلا.

وكشفت إحدى الدراسات أن عصير الكرز ساعد عددًا من المشاركين، الذين يعانون من الأرق، على زيادة وقت النوم بمعدل 85 دقيقة تقريبًا.

ويوصي Sleep Council أيضًا بتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم، للحصول على ليلة هانئة، حيث يساعد على خفض مستويات التوتر و"استقرار" الألياف العصبية، بما فيها الموجودة في الدماغ.

كما يقول الخبراء إنه من الضروري تجنب بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، للمساعدة على النوم بعمق، وكذلك اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الخالي من الدسم، مثل الجبن.