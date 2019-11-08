إليكِ تصميمات "تيد بيكر" الرائعة لملابس النساء في فصلي الخريف والشتاء 2020

في فصلي الخريف والشتاء 2020، اتخذت تصميمات تيد الرائعة منحنى جديدًا حيث مزجت المطبوعات الحيوانية والنباتية بشكل متناغم مع ألوان تدريجية تمنح المرأة المعاصرة إطلالة رائعة.

الرفاهية الفريدة هي السمة الرئيسة لهذه التشكيلة. فيشهد هذا الموسم وصول قطع فريدة من تيد تهدف كل قطعة منها إلى ظهورك في أبهى حلة، حيث دمج قماش الكريب جورجيت والقطن الناعم الخفيف مع الجينز وتطريز أقحواني أنيق لا يمكن أن تخلو منه خزانتك الصيفية.

تطغى الأزهار ذات الألوان الصغيرة على التبطين الكحلي والأوراق الجريئة مما يخلق رسوم تطريزية جديدة عن تلك المعتادة في تصميمات تيد. وتتميز الأقمشة بأنها خفيفة الوزن ويتم ارتداء الملابس الخارجية مع التركيز على العناصر الفردية للحصول على خزانة ملابس مثالية.

اقرا ايضاُ:

الفساتين ذات الفتحة الجانبية من أكثر قصات الفساتين إغراءً وأنوثة

إن الإضافات العصرية على المظهر الأنثوي المميز للتصميمات يعطي المجموعة مظهرًا منعشًا ورائعًا. ومزج الأقمشة المعدنية مع الأقطان الصيفية والأشرطة المضيئة، والتفاصيل الموجودة على الأربطة تضفي إحساسًا رياضيًا على الفساتين الزهرية، بينما دي رينج قد نقلت السلوبت النسائي إلى عصر آخر أكثر نفعية.

Advertisements

وتتجلى الرفاهية المكتملة في مجموعة تيد كاجوال أوبيولنس، وتقدم تجربة أكثر غرابة في تلك الموضة. والنقش العريض ورسمة الثعبان يشكّلان طباعة الكوارتز، ويمزجان الألوان الكلاسيكية المحايدة مع لمسة خفيفة من اللون الأزرق والعنابي. بالمقارنة مع المطبوعات الحيوانية الملونة بألوان زرقاء لامعة لإضفاء إحساس بالمرح، في حين تقدم اللمسات الجريئة المضافة اتجاه حديث في الملابس الكلاسيكية، الذي ظهر في معدن الكوروندوم أزرق اللون.

أما عن فساتين الحفلات والمرح في تيد بيكر دي ان ايه، تتميز فساتين الموسم بنفحة الديسكو المرحة والمطبوعات النباتية الكبيرة التي تمهد الطريق لفصل الربيع. أصبحت الأقمشة المعدنية أمر مهم في هذا الموسم بالإضافة إلى التصميمات المصنوعة من كريب الجورجيت الذي يتميز بوجود رقائق ذهبية لتعزيز الملمس، بينما تضيف الأقمشة ذات الألوان الفضية والذهبية روح إلى التشكيلة الجديدة.

قد يهمك ايضاً:

اختاري الفساتين الحمراء المُلفتة للنظر ونسقيها مع الأقمشة البيضاء بأسلوب الملكة رانيا

إليك أجمل الفساتين المخصرة لإطلالة نحيفة ومميَّزة وأكثر رشاقة