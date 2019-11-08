الفستان المخملي لإطلالة شتوية فاخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) يمثل الفستان المخملي نجم الموضة في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة وثيرة تنطق بالأناقة والفخامة في المناسبات. وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن الفستان المخملي يأتي هذا العام بقصّة قصيرة وأكمام طويلة، ويكتسي في الغالب باللون الأسود. Advertisements ولمزيد من الفخامة والأبهة تزدان بعض الموديلات بالكرانيش أو تأتي مرصعة بأحجار الستراس أو الترتر. وأشارت المجلة المعنية بالموضة والجمال إلى أنه يمكن تنسيق الفستان المخملي القصير مع جورب طويل يتألق بالمظهر الشبكي المثير وحذاء ذي كعب عال أو صندل ذي أربطة وحقيبة كلاتش مرصعة باللآليء. ويمكن أيضا ارتداء الفستان المخملي في العمل، مع مراعاة أن يصل طوله إلى منتصف الفخذ على الأقل، على أن يتم تنسيقه مع جورب طويل أسود وغير شفاف وبليزر بقصّة أكبر من المقاس “Oversized” وأنكل بوت.

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