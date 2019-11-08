"علا" أول طفلة عارضة أزياء على كرسى متحرك: نفسي النظرة تتغير للمعاقين

التحدى خلق بداخلها الإصرار والعزيمة على مواجهة الصعاب، رغم جلوسها على كرسى متحرك منذ طفولتها، إلا أن ذلك لم يزدها إلا قوة وعزيمة، لتحصل على لقب أول سفيرة للنوايا الحسنة "للإصرار والعزيمة" في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية، كما حصلت على لقب أول موديل أزياء على كرسي متحرك.

علا عبدالله (16 عامًا)، أصيبت بالإعاقة الحركية بسبب نقص الأكسجين وقت الولادة، وظل المرض يكبر في جسمها الصغير حتى توقفت عن المشى، تروى علا لـ "الوطن"، أن والدتها هى الداعم لها في كل ما وصلت له من نجاحات، "ما كنت هصل لأي شىء من هذا إلا بدعم ماما من وأنا عمرى 10 سنين".

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كانت تتمنى أن توضح للمجتمع أن الإعاقة لا تمنع الشخص من تحقيق أحلامه، "حبيت أوضح للمجتمع أن حتى ذوي الإعاقة يقدروا يكونوا مختلفين".

رغم صغر سنها إلا أن الكرسى المتحرك بالنسبة لـ "علا"، مجرد أداة تستخدمها للتحرك، وعن كيفية حصولها على لقب أول موديل على كرسى متحرك، "أخذت اللقب من جمهوري ومحبيني أطلقوا على هذا الاسم".

أوضحت "علا" إن إعاقاتها منذ الولادة، ولكنها تدرس في مدارس التعليم العام، ووصفت ذلك الأمر بأنه مشجع ورائع، حيث لا فرق بينها وبين الطالبات معها، سوى في الإبداع والتفكير المميز، وأشارت إلى أنها لم تجد أي صعوبات في مدرستها، وإن وجدت فإنها قوية جداً وتستطيع التغلب عليها، فهي تعتبر كل المواقف التي قد تمر عليّها وقتية وتذوب بسرعة.

لم تتردد هذه الطفلة بدخول عالم عرض الأزياء وغردت عبر حسابها بتويتر، من خلال هاشتاج "الإعاقة إناقة"، لتتعلم كيف تحول اعاقتها إلى طاقة.

تتمنى "علا"، تغير النظرة للاشخاص ذوي الإعاقة، "نفسى أن الجميع يكون واعي بثقافة احتياجات المقعدين، وأن يكون المجتمع صديقًا لذوي الإعاقة".