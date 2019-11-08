رضوى الشربيني ترتدى "تاج العروسة" على الهواء: حلوة أوي اللهم بارك

ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني، "تاج العروسة" على الهواء وقالت معلقة: "دي قمر، حلوة أوي الله أكبر اللهم بارك".
وعرضت "الشربيني" خلال برنامجها "هي وبس" والمذاع على فضائية "CBC سفرة"، منتجات مصنعة من يدويا لشقيقتين ضمن حلقتها، حيث قالت هلا عمارة، مصممه حقائب، إن منتجاتها تعتمد على الابتكار والدقة في تصميم الحقائب والمشغولات اليدوية.
بينما قالت فرح عمارة، إنها تقوم بتصنيع منتجات يتم ارتدائها على الرأس، وتقوم بترويج منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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